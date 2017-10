ONGS respaldan iniciativa de diputados del PAN: Modificar el horario estacional en Chihuahua

Dentro de la iniciativa presentada por los diputados del PAN Javier Malaxechevarria y Jesús Villareal, para que el Congreso de la Unión apruebe esta petición que ha sido solicitada por la población chihuahuense y de diversas organizaciones civiles, donde se pretende modificar el horario estacional a fin de que se rija bajo el *huso *de meridiano 90 grados sin perjuicio de la excepción establecida para los municipios fronterizos.



Esta comisión de energía establece que de conformidad a lo establecido en el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos, Chihuahua se rige por el horario estacional de 90 grados.



El diputado Javier Malaxechevarria había mencionado dentro de la iniciativa que es una petición al Congreso de la Unión para pedir formalmente que el horario de invierno no se aplique en Chihuahua y con ello se respete el cambio que realice la franja fronteriza por los detalles económicos.



Esto último es lo que comúnmente conocemos como horario de verano, que implica el adelanto de una hora a partir de las dos horas del primer domingo de abril, y el retraso de una hora, a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, salvo los municipios fronterizos, entre ellos Juárez y Ojinaga, donde la aplicación de este horario surte efecto el segundo domingo de marzo, y concluye el primer domingo de noviembre de cada año.



Derivado de este cambio de horarios en la entidad, enfrentamos una serie de situaciones que vale la pena destacar. Por un lado, se aprecia el ahorro de energía eléctrica con el horario de verano, que se rige con el *huso* horario correspondiente al meridiano 90°, sin embargo, una vez que llega la temporada otoñal e invernal, y la puesta del sol se adelanta en promedio dos horas, durante los meses comprendidos de octubre a marzo, es notorio que el cambio de horario que se aplica en la entidad por ubicación, es decir el del meridiano 105°, reduce aún más el aprovechamiento de la luz natural, impactando considerablemente de manera negativa en la salud, la seguridad pública, en el desempeño de las personas, la agricultura, ganadería, comercio, educación, industria, transporte, turismo y otros sectores y actividades de la sociedad.



Otro ejemplo es la afectación que se tiene dentro de la producción agrícola y ganadera, porque el sector campesino concluye su trabajo diario antes de que caiga el sol, al igual que muchos trabajadores de mano de obra, acortando sus horas laborales, lo cual reduce considerablemente además el ingreso de dinero para quienes dependen económicamente del desarrollo de estas actividades.



Abordando otra situación que también es de suma importancia, la puesta de sol a tempranas horas, comúnmente acelera el descenso de la temperatura dado que nuestro Estado se caracteriza por un clima extremoso, generando con ello afectaciones a la salud. Así mismo, la percepción de que es de noche, reduce la productividad y las horas de prestación de servicios en algunos comercios, propiciando un ambiente de inseguridad en la sociedad, como ya anteriormente lo han recalcado diversos sectores de la economía sobre la cual gira nuestra entidad.



Otra afectación se asocia con el padecimiento de trastornos afectivo estacionales, lo cual tiene una explicación científica lógica, pues el frío y la escasez de luz influyen en el estado de ánimo de muchas personas, ya que generan la reducción de la sinapsis de la hormona llamada serotonina en el cuerpo, generadora de estados placenteros, por lo cual tienden a aumentar las conductas de cansancio, desánimo y abatimiento, e incluso desorientación con el cambio del llamado “Reloj Biológico”.



Haciendo alusión al ahorro de energía, que es una de las finalidades de esta iniciativa, debemos tener en consideración que donde se nota más el ahorro o gasto de energía es en nuestros hogares.



Es por eso que se propone finalmente que el Congreso de la Unión, que es quien Constitucionalmente posee la facultad de legislar en la materia, a fin de que prevea tanto en la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Decreto por el que se Establece el Horario Estacional para los Estados Unidos Mexicanos, que el Estado de Chihuahua se rija por el horario de la Zona Centro, o correspondiente al meridiano 90°, tanto por ubicación como por horario estacional, lo cual significa que durante todo el año, sin aplicar distinción en los municipios de la franja fronteriza, tendríamos un sólo horario, tal como se hizo recientemente para el Estado de Sonora, con otro huso horario, y tomando además como referencia al Estado de Durango, que se encuentra ubicado en el mismo meridiano que Chihuahua.



Es innegable que lo referido en el párrafo próximo anterior es una percepción ampliamente generalizada en muchos sectores de la ciudadanía, que con el paso de tiempo y los cambios de horarios que sufren las entidades, entre ellas por supuesto Chihuahua, han manifestado su rechazo a este tipo de medidas que, según se sostiene por parte de las autoridades federales en la materia, obedece a una política nacional para el ahorro de energía, no obstante, las y los ciudadanos no aprecian ahorros significativos en cuantos a los pagos que realizan por este concepto.



Las agrupaciones que dan su apoyo son:



• Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc, integrada por las siguientes organizaciones: FECHAC, CANACO SERVITUR, CANACINTRA, COPARMEX, UNIFRUT, ASOCIACIÓN DE MANZANEROS, COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, todas de dicho municipio.

• Consejo de Desarrollo Económico Regional, Noroeste Gran Alianza, A.C.

• División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en ciudad Cuauhtémoc.

• Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, por sus siglas FICOSEC, del municipio de Cuauhtémoc.

• Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por 23 asociaciones civiles de los municipios de Cuauhtémoc, Guerrero y Carichí del Estado de Chihuahua.

• Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc.

• Universidad Regional del Norte.

• Grupo Sierra de Chihuahua, A.C. 09/10/2017