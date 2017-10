UN INFORME SIN VERGÜENZA Y MENTIROSO: PRI Maru Campos vive en otra realidad

La violencia y los malos servicios públicos son el pan nuestro de cada día en esta casa común que es Chihuahua.



El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por medio de su presidenta, Teokali Hidalgo, manifestó que el informe de la Presidenta Municipal realizado el día de ayer demuestra que vive en una realidad distinta a la del resto de los chihuahuenses, donde diariamente nos topamos con baches, asaltos, robos (a comercio, casa habitación y de autopartes), muertes, falta de alumbrado, parques abandonados, pocas obras y además todas inconclusas.



La dirigente municipal enfatizó en la importancia de señalar la falta de congruencia que tiene la alcaldesa de Chihuahua, quien por un lado habla de austeridad mientras que por el otro gasta más de 5 millones de pesos (según información de la sindicatura) en un “acto faraónico” como el que fue su primer informe. Puntualizó que con el mismo dinero se podrían haber remodelado más de 100 baños de escuelas, adquirir más de 20 patrullas o rehabilitar cientos de parques públicos. Recordemos, además, que por esos mismos 5 millones licitaron la reparación del total de los baches de la ciudad, hubiéramos podido taparlos de nuevo o talvez ahora si de verdad.



“Maru Campos ha mencionado haber pavimentado más de 300 y entregado una calle diaria, declaración que consideramos falsa y que además solicitamos se hagan públicas las calles, así como los fondos con los que se supone realizaron estas obras, pues con los montos disponibles, incluso contando los recursos bajados por los Diputados Federales del PRI, se contabiliza poco menos de la mitad que señala”, comentó Teokali Hidalgo.



La presidenta del PRI Municipal lamentó la falta de democracia y tolerancia por parte de la presidenta municipal, al realizar dos eventos, buscando impedir que la ciudadanía conozca el pensar de las demás fuerzas políticas en el Ayuntamiento, con un pequeño evento para el posicionamiento de los regidores y un gran evento de campaña para su lucimiento personal.

“No son comentarios personales, es la realidad que se impone, pues en materia de seguridad pública el mismo día del informe fue robada una camioneta del Consejo de Urbanización municipal”, recordó la dirigente.



Consideró también que es muy poca la obra pública que se encuentra en construcción, puesto que esta administración únicamente entregará dos gazas, que, dicho sea de paso, habían sido anteriormente aprobadas por el H. Ayuntamiento para ser construidas por los promotores, “pero decidió ahorrarles más de 100 millones a los desarrolladores y construirlas con nuestro dinero”, comentó.



En materia de transparencia, Hidalgo Ramírez comentó que la información no se encuentra en su portal a pesar de ser requisito de oficio, y que, al querer consultar dicho portal, en gran parte de los rubros aparece error. También menciona que a pesar de que transmiten las licitaciones, el problema radica en el hecho de que el 80% de las mismas son adjudicaciones directas, no respetando con ello los procesos legales de hacerlo por medio de una licitación.



Para finalizar, la dirigente priista declaró que los parques son el medio idóneo para dar a los jóvenes recreación y deporte como medida de prevención a la violencia, pero que actualmente los vemos, en su mayoría, con la hierba tan alta que tapa de alto a los niños, a los juegos y a las bancas pintadas de azul. Señaló, además, que si alguna persona quiere realizar el reporte de lo antes mencionado al 072 no entregan folios de seguimiento y que tampoco en la aplicación móvil se reflejan los reportes, como se lo dejaron ver a la alcaldesa en la entrega del informe en la sesión de cabildo. 10/10/2017