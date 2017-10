Brinda Gobierno Municipal a través del CAPPSI capacitación para manejo de estrés a Bomberos *En el marco del Día Mundial de la Salud Mental





En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Gobierno Municipal a través del Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) capacitó a elementos del Cuerpo de Bomberos en Manejo de estrés y primeros auxilios psicológicos a víctimas.



La Directora del CAPPSI, Rosa María Hernández Muñoz, dio la bienvenida al primer grupo de bomberos que recibirán esta capacitación y señaló “es importante que los cuerpos de rescate se preparen, no solamente en términos técnicos y físicos, sino también psicológicos, toda vez que a diario enfrentan situaciones de riesgo que pueden generarles problemas emocionales”.



La funcionaria municipal explicó que, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este 10 de octubre, el CAPPSI realizará algunas actividades en el transcurso del mes, entre las que destacan este curso para grupos de rescate y la capacitación a medios de comunicación en el abordaje del suicidio, que será este miércoles de 8:00 a 10:00 horas en el séptimo piso del Edificio Scotiabank.



Rosa María Hernández hizo hincapié en la relevancia de que las diversas áreas del Gobierno Municipal puedan aportarse beneficios unas a otras, y de esta manera fortalecer el equipo que encabeza la alcaldesa María Eugenia Campos, quien de forma permanente insiste en esta colaboración, por lo cual “el CAPPSI se suma a los beneficios que ya ha recibido el Cuerpo de Bomberos durante la actual administración brindándoles a los elementos equipo psicológico para enfrentar las batallas diarias”, concluyó.



El curso estuvo a cargo de la especialista Amaranta Ávila, quien realizó algunas actividades teóricas y prácticas a fin de que los participantes puedan intervenir de forma eficaz en una situación de crisis; enfatizó en la importancia de poder contenerse a sí mismo y a partir de ahí poder contener a las víctimas con algunos ejercicios de respiración, empatía, entre otras técnicas.



“Fue una grata experiencia para obtener conocimientos que me sirven y que también puedo llevar a mi familia, para tratar de ayudarlos en los problemas que puedan tener; lo que aprendimos es una herramienta no solamente para mi trabajo sino también para seguir protegiendo a mi familia” expresó uno de los participantes al finalizar el taller. 10/10/2017