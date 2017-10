En 1.3 millones de años el Sistema Solar albergará por poco tiempo dos estrellas Un encuentro cósmico que probablemente causará daño. Pero hay tiempo para prepararnos

El sol está acostumbrado a tener un chorro de espacio personal, dado que su vecino más cercano, el sistema Alpha Centauri, está localizado a 4 años luz de distancia. Mientras eso no es demasiado lejano en términos cósmicos, es lo suficientemente lejano para que nuestro sistema solar no sea influenciado por sus estrellas.



Pero en unos 1.3 millones de años, una estrella llamada Gliese 710, que es alrededor de 60 por ciento del tamaño del sol actualmente, está proyectada para interrumpir el ermitage del sol por medio de estrellarse directamente en los lejanos alcances del sistema solar. Mientras los astrónomos han sido conscientes de este encuentro estelar por años, nuevas observaciones del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, publicadas la semana pasada, han delimitado la trayectoria de Gliese 710 y han señalado alrededor de 100 diferentes encuentros con estrellas errantes.



Según el equipo de Gaia, Gliese 710 pasará por la nube Oort, una gigante de escombros helados en los límites externos del sistema solar, en una distancia de unos 90 días luz, o unas 1.4 billones de millas. Para poner eso en perspectiva, la estrella estará a unas 16,000 veces más lejos que el sol lo está de la tierra.



Eso sonará como un buen trecho de espacio, pero está bastante dentro de los alcances del sol. Durante ese encuentro, Gliese 710 brillará tres veces más brillante en los cielos de la tierra que en los de Marte. También podría escupir cometas y mundos de hielo de los alcances distantes del sistema solar hacia la tierra, incrementando la posibilidad de impactos mortales.



Por supuesto, tenemos más de un millón de años para prepararnos para este molesto transeúnte, pero es dingo notarse que esta estrella no es la única potencialmente peligrosa, y está lejos de serlo.





Gaia, lanzado en 2013, ha calculado las posiciones, magnitudes, paralajes y movimientos de millones de estrellas durante su búsqueda por crear el catálogo más preciso de la población estelar de la Vía Láctea. Usando un enorme conjunto de datos, científicos han descubierto las trayectorias de 300,000 estrellas para los próximos cinco millones de años, y descubrieron que 97 de ellas romperán un radio de 93 billones de millas alrededor del sol.



De esas estrellas, 16 viajarán dentro de 37 billones de millas alrededor del sol, lo cual es aproximadamente la distancia por la que las estrellas comienzan a impactar el sistema solar (pero el exento bajo el cual pueden hacer daño depende del tamaño y velocidad de las estrellas).



No sería la prima vez que el sol viera su espacio personal invadido por un turista estelar. Hace tan solo 70,000 años, alrededor de la época en la que los primeros humanos sufrían del primer peligro volcánico una estrella enana miró la escena en la nube Oort. Algunos científicos han incluso sugerido que repetidos encuentros con cercanas "estrellas de la muerte" son responsables por el ciclo de extinciones en masa en la tierra, aunque la teoría es controversial.



Sobra entonces recalcar que incluso el sol tiene que tratar con invitados no deseados que destruyen el orden natural de las cosas. Pero ahora, gracias a Gaia, al menos podemos prepararnos con un millón de años de ventaja para los encuentros estelares.



Por Becky Ferreira; traducido por Sergio Pérez Gavilán

Artículo publicado originalmente en VICE.com 11/10/2017