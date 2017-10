Retira Gobierno Municipal más de 366 toneladas de basura y tierra de colonia Punta Oriente -Pide SPM apoyar estas acciones al no arrojar desechos en lugares no permitidos





Con el objetivo de garantizar espacios limpios para el desarrollo de las familias chihuahuenses, así como evitar posibles focos de infección, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos (SPM) retiró más de 366 toneladas de basura y tierra de la colonia Punta Oriente.



Durante una ardua semana de trabajo, personal de SPM realizó acciones de barrido manual y mecanizado, pepena de basura, desbrozado, así como limpieza de terrenos y arrastres con el apoyo de maquinaria, lo cual transformó el entorno.



Al respecto, el director de SPM, Mario Vázquez Robles destacó que la presencia del Gobierno Municipal ha sido constante en esta zona de la ciudad, en donde se han acercado los diversos servicios, como en este caso, la limpieza de las calles y lotes baldíos.



Asimismo, comentó que durante este martes Guardianes Ecológicos realizaron el programa “Destilichadero”, con el cual se retiraron 7.8 toneladas de basura diversa de los patios, frentes y hogares de los vecinos del sector.



Finalmente, el funcionario municipal pidió a la ciudadanía en general apoyar estas acciones que realiza el Gobierno Municipal, ello al no arrojar desechos a la vía pública y reportando al número 072 a quien se detecte haciéndolo. 11/10/2017