Arranca segunda edición del Seminario de Marketing Digital en la URN - Como parte del esfuerzo del Municipio y la Red del Ecosistema Emprendedor

- Lo recaudado se donará a Conquistando Sonrisas A.C. que apoya a niños con cáncer

El pasado martes 10 de octubre arrancó la segunda edición del Seminario de Marketing Digital en las instalaciones de la URN, como parte del esfuerzo que realiza el Gobierno Municipal, a través de la Red del Ecosistema Emprendedor para impulsar y fortalecer a emprendedores y MiPymes de la ciudad.



El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, inauguró la segunda edición del Seminario de Marketing Digital, el cual es un evento que busca capacitar a emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios en el manejo de redes sociales y otras herramientas digitales que les permitan incrementar sus ventas y posicionar su marca.



En este sentido, durante la inauguración estuvo presente el subdirector de Innovación y Emprendimiento del Municipio, Jesús García López, así como el presidente de la Red del Ecosistema Emprendedor, Carlos Espino, entre otras autoridades.



En su mensaje, el funcionario municipal instó a los asistentes a aprovechar al máximo las enseñanzas de los expertos, quienes comparten sus conocimientos con los participantes en pro del crecimiento económico de Chihuahua Capital.



“A través de la Dirección de Desarrollo Económico, desde el Gobierno Municipal, nos hemos planteado la tarea de trabajar temas que realmente impacten como a emprendedores y a empresarios, y que les ayude directamente en el tema de ventas, el tema de reconocimiento de mercado y permitirles a todos ustedes que se introduzcan en todo lo que es la aldea digital”, comentó el subdirector de Innovación y Emprendimiento.



Cabe destacar que el costo de este seminario es de 100 pesos. Lo recaudado será donado a la asociación civil Conquistando Sonrisas, la cual apoya a niños con cáncer.



El Seminario de Marketing Digital arrancó en las instalaciones de la Universidad Regional del Norte, con la conferencia “Modela tu negocio”, a cargo de Ricardo Bustos de Fundación ProEmpleo.



A continuación el programa:



Martes 10 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Auditorio URN

Tema: Modela tu negocio

Empresa: ProEmpleo

Capacitador: Ricardo Bustos





Miércoles 11 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Auditorio URN

Tema: Branding y manuales de identidad corporativa

Empresa: Fetiche

Capacitador: Fernando Fernández





Jueves 12 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Auditorio URN

Tema: Cómo vender en Facebook sin morir en el intento

Empresa: Get Sh*t Done

Capacitador: Ignacio Medina





Martes 17 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Sala L’etoile, de ULSA

Tema: Cinco pasos para atrapar prospectos por internet y convertirlos en clientes frecuentes

Empresa: Marketero

Capacitador: Isabel Borunda





Miércoles 18 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Sala L’etoile, de ULSA

Tema: Growth Hacking y estrategias de crecimiento en internet

Empresa: Seedup

Capacitador: Ulises Baylón





Jueves 19 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Sala L’etoile, de ULSA

Tema: Cómo me ayudan las redes sociales

Empresa: Mixeen

Capacitador: Juan Pablo Ayala



Miércoles 25 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Sala de Rectores de la UTCH

Tema: Lean Marketing

Empresa: Xpectare

Capacitador: René Pons



Jueves 26 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Sala de Rectores de la UTCH

Tema: Cómo hacer anuncios de Facebook e Instagram para su negocio

Empresa: Reply’em

Capacitador: David Nacif



Viernes 27 de octubre

Hora: 15:00 a 19:00 horas

Sede: Sala de Rectores de la UTCH

Tema: Estrategias para emprender vendiendo

Empresa: C+ideas

Capacitador: Didier Ortíz 11/10/2017