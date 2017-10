Aprueba Cabildo indemnización a cinco víctimas del Aeroshow -Se autoriza el pago correspondiente a los afectados, que resultaron con daños personales, físicos y psicológicos por un monto de 4 millones 470 mil pesos

En sesión ordinaria del Ayuntamiento los regidores de Chihuahua aprobaron autorizar a la Administración Municipal a firmar un convenio para la indemnización y reparación integral de un total de cinco víctimas, -directas e indirectas- del evento denominado “Aeroshow 2013”.



El regidor Carlos Orozco, a nombre de la comisión de Hacienda y Planeación, dio la lectura al dictamen que fue analizado previamente, en donde señala que de esta manera se da por concluido el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial y se cumple con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, a favor de estas víctimas.



Recordó que el 5 de octubre de 2013 se registró en la ciudad de Chihuahua un suceso trágico que ocasionó la pérdida de vida de 9 personas y dejó por lo menos 58 lesionados de distintas magnitudes, a partir de entonces la CNDH inició expediente para documentar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, teniendo como resultado instrucciones para reparar el daño causado.



En la recomendación resaltó la atención médica, prótesis, atención psicológica e indemnización, la cual fue aceptada por el Ayuntamiento en 2014. Sin embargo, fue la administración 2016-2018 la que asumió la obligación y cumplimiento de esta disposición, pues en sesión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2017 se anunció la firma de 10 convenios de indemnización en beneficio de 38 personas, y el 12 de julio de 2017 se celebraron seis convenios más, en beneficio de 13 personas.



A raíz de dichos convenios el Gobierno Municipal envió el mensaje de apertura a los afectados que no tenían la confianza de acercarse, para que ahora se signe este nuevo convenio, que muestra que la administración actual es empática con las personas y da una mejor solución a quienes sufrieron en estos lamentables sucesos.



En virtud de la responsabilidad del Municipio con las víctimas de este lamentable suceso, se autoriza el pago correspondiente a cada uno de los afectados, que resultaron con daños personales, físicos y psicológicos por un monto de 4 millones 470 mil pesos, en términos, condiciones y plazos contenidos en el convenio a favor de las personas identificadas con las claves V-27, V-28, V-29, V-30 y una niña no relacionada que cuenta con reclamación de indemnización ante el Ayuntamiento.



Con lo anterior se garantiza el ingreso a cada uno de los afectados, que les permitirá en cierta medida terminar un ciclo de incertidumbre, y restablecer hasta donde les sea humanamente posible su proyecto de vida, principalmente casos personas imposibilitadas permanentemente para trabajar u obtener ingresos propios.



“Somos conscientes que no podemos volver a las cosas al estado previo a la tragedia, pero buscamos hacer la diferencia para que a partir de este momento sus vidas puedan tener un impacto positivo y puedan sanar las heridas, empezando con la justa retribución”, mencionó el regidor. 11/10/2017