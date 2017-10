Hospitales del IMSS en Ciudad Juárez se iluminan de rosa y concientizan sobre el cáncer de mama

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemora en octubre el mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama en sus unidades de medicina familiar y hospitales entre varias de las acciones para promover el mensaje de autocuidado y autoexploración con el lema “Mi Lucha es Rosa”,



En Ciudad Juárez, durante todo este mes, los hospitales General de Zona No. 6, General de Zona No. 35 y el General Regional No. 66 lucirán durante los noches con su iluminación de color rosa que resalta en los exteriores de los edificios y especialmente en donde a esa hora están los servicios a la vista como son las áreas de urgencias.



Durante todo el mes, en las unidades médicas del IMSS habrá actividades y promoción de la cultura prevencionista dirigido a combatir el cáncer de mama, tanto en su prevención mediante cambio de hábitos principalmente, como en la concientización a la autoexploración para detectar a tiempo signos de la enfermedad.



Médicos del IMSS puntualizan que el cáncer puede ser curable si se detecta a tiempo y entre más oportuna sea la detección, es mayor probabilidad de resultados favorables. Bajo este argumento, el IMSS, a través de sus módulos de medicina preventiva (PrevenIMSS), ofrece información valiosa y orientación en cuanto a la autoexploración, factores de riesgo, signos y síntomas que alertan alguna irregularidad en la salud.



En el Seguro Social se informa a la población femenina que la autoexploración se debe hacer por lo menos una vez al mes, a partir de los 20 años de edad, y acudir a su unidad médica de adscripción en caso de percibir molestias, relieves o cuerpos extraños en sus senos, con el fin de descartar riesgos o de ser necesario, recibir la atención oportuna. 12/10/2017