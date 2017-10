El IMSS y SNTSS concluyen revisión contractual 2017-2019 • El Director General del Seguro Social, Mikel Arriola, y el Secretario General del SNTSS, Manuel Vallejo Barragán, firmaron el acuerdo ante el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

• El acuerdo establece un incremento del 5.15 por ciento, integrado de 3.05 por ciento al salario y 2.10 por ciento en prestaciones, a partir del 16 de octubre de este año y hasta el 15 de octubre de 2018.

• El Secretario del Trabajo felicitó a las partes por su disposición para llevar a buen término esta negociación salarial y de revisión contractual.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) firmaron hoy el acuerdo de revisión contractual 2017-2019 y salarial que establece un incremento del 5.15 por ciento a partir del 16 de octubre de este año.



El aumento integrado consiste en 3.05 por ciento directo al tabulador de sueldos y 2.10 por ciento en prestaciones diversas.



Las negociaciones que culminaron con el acuerdo firmado en las Oficinas Centrales del Instituto, iniciaron el 14 de agosto de este año con base a la notificación que recibió el IMSS del Pliego Petitorio presentado por el Sindicato que dirige Manuel Vallejo Barragán.



En esta ocasión la revisión contractual incluyó adiciones y modificaciones a ocho cláusulas ordinarias y dos transitorios del Contrato Colectivo, así como a seis reglamentos relacionados con 10 artículos.



El acuerdo firmado incorpora los profesiogramas de Auxiliar y Ayudante de Limpieza en Unidades Médicas y No Médicas, así como los de Enfermera Especialista en Nefrología, Oncología y Geriatría, lo que permitirá la profesionalización y mejoras en las condiciones de trabajo del personal.



Al participar como testigo de honor en la firma del acuerdo, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, felicitó a las partes por haber llegado a buen término en esta negociación, “con inteligencia y sagacidad, sin claudicar en la defensa de los derechos colectivos e individuales de los agremiados”.



Al calificar al Instituto como baluarte tripartita del sistema laboral mexicano, Navarrete Prida hizo notar que, hoy por hoy, el salario asociado que tiene el IMSS con respecto al mayor número de altas que se ha tenido en la historia de México en una administración, es 4.2 veces superior al que se tenía.



El Director General del IMSS, Mikel Arriola, destacó que a pesar de la adversidad inflacionaria se logró superar la negociación del año pasado, cuidando el equilibrio de las finanzas y la viabilidad financiera del propio Instituto, lo que permitirá no solo beneficiar a los más de 400 mil trabajadores de base, sino también a los más de 200 mil pensionados que están incluidos en el incremento salarial.



Dijo que durante las negociaciones se cuidó siempre que el ingreso de los trabajadores no se vea mermado por los efectos inflacionarios y expresó su reconocimiento a la dirigencia sindical y a todos los trabajadores del IMSS por el gran esfuerzo y ejemplo de solidaridad que mostraron a todos los mexicanos durante los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre.



Por su parte, el Secretario General del SNTSS, Manuel Vallejo Barragán, destacó que “nuestra negociación contractual ha sido todo un éxito. A pesar del entorno económico adverso que vive el país, logramos fortalecer nuestro pacto laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social y un aumento laboral con un impacto positivo en diferentes indicadores de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo”.



El líder de los trabajadores del Seguro Social refrendó el compromiso de la organización gremial por defender con argumentos los derechos laborales de los trabajadores. “El trabajo se defiende con trabajo. Los trabajadores del IMSS demostramos con hechos nuestra lealtad con los derechohabientes y con México”, concluyó. 12/10/2017