Abre Seguro Popular módulo de afiliación en Gimnasio de Deporte Adaptado

Por medio de una acción en conjunto entre el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y el Seguro Popular, los días lunes, miércoles y viernes se instalará un módulo de afiliación en el Gimnasio de Deporte Adaptado a fin de brindar la posibilidad de contar con un servicio médico a las personas que no están afiliadas a ninguna otra institución.



Las personas interesadas en afiliarse deberán acudir al Gimnasio de Deporte Adaptado, ubicado en la calle Chapultepequito 1903 en la colonia Parque Hundido acompañados de su identificación oficial, Curp, comprobante de domicilio y acta de nacimiento, todos los documentos en original, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.



Al respecto, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, indicó que el módulo de afiliación es una iniciativa con la que se pretende reducir el número de personas en la ciudad que carecen de algún tipo de servicio médico.



“Vamos a tener este módulo en el Gimnasio de Deporte Adaptado y no es para la afiliación exclusiva de los usuarios, sino de todas las personas que no tienen servicio médico y que gusten afiliarse”, explicó Villalobos Seáñez.



