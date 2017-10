Agentes municipales disuaden a menor de atentar contra su vida *Mediante diálogo logaron convencerlo para no causarse lesiones





Un menor de 13 años de edad al parecer producto de una crisis nerviosa momentánea y con intenciones aparentes de quitarse la vida la tarde del martes, fue conminado por agentes de la Policía Municipal para evitar que ocasionarse lesiones cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Mirador.



Los agentes acudieron luego una llamada de auxilio a la línea de emergencias 9-1-1, por medio de la cual solicitaban ayuda urgente para atender al menor, pues la familia no lograba convencerlo, y no fue sino hasta que llegaron agentes municipales capacitados para atender situaciones de este tipo que se disuadió al menor de utilizar el objeto punzo cortarte en su contra.



Una vez a salvo, los hábiles negociadores de la policía sostuvieron una plática con el adolescente y su madre para ofrecerle alternativas de apoyo en instituciones especializadas para tratar de evitar una recaída del joven y debieron retirarse al tranquilizar a la víctima.





12/10/2017