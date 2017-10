Emite Profeco alerta por lavatrastes con bacteria La Profeco halló la llamada Pseudomonas Aeruginosa en un lote del detergente "Axión toque de crema con Aloe Vera y vitamina E"

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte de un lote de Axión con Aloe, en envases de 750 mililitros, que contiene Pseudomonas Aeruginosa que al penetrar en la sangre genera nauseas y dolor de cabeza, aunque no representa riesgo para la vida. Confirma que habrían llegado a Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, a través de la empresa WalMart.



Profeco mediante un boletín oficial indicó que el retiro del producto del mercado es voluntario por parte de la empresa Colgate-Palmolive, S.A. de C.V.



El producto es detergente líquido lavatrastes “Axión toque de crema con aloe vera y Vitamina E” y se centra únicamente en el lote afectado que es 7231mx111h y son envases con capacidad de 750 mililitros cada uno.



Detalla que los análisis arrojaron la presencia dentro de tales envases de Pseudomonas Aeruginosa.



El número de productos envasados y afectados son 9 mil 924, de los cuáles se lograron recuperar 9 mil 758, por lo tanto restarían unos 166 que fueron distribuidos en tiendas WalMart posiblemente entre los Estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.



Colgate-Palmolive, S.A. de C.V. en coordinación con la Profeco informó que este producto fue envasado con fecha 19 de agosto del 2017 y conforme al estudio microbiológico realizado por la empresa Colgate-Palmolive, S.A. de C.V., arrojó la presencia de Pseudomonas Aeruginosa, lo cual representa un riesgo mínimo para la mayoría de los consumidores sanos, pero pudiera representar un riesgo mayor para aquellos consumidores inmunocomprometidos o que cuenten con heridas a través de las cuales, ya que dicha bacteria pudiera entrar en contacto por el uso del producto anteriormente señalado.



Se detalló que si la bacteria ingresa al cuerpo a través de algún daño en la piel (quemaduras o raspones), es posible que provoque una infección que a su vez cause fiebre o nauseas.



A decir de la empresa, a la fecha, no se tiene conocimiento de incidentes o daños por esta condición no deseada.



Se indicó que como parte de las medidas para evitar que afecte la seguridad de los consumidores, se les recomienda, suspender de inmediato el uso del detergente líquido lavatrastes referido arriba y comunicarse a través de los siguientes medios para efecto de la devolución del producto, cambio del producto o reembolso a elección del consumidor, así como una bonificación no menor al 20 por ciento del precio de compra, no siendo necesario la exhibición de la nota o factura de compra, bastará con la entrega física del producto.



Usted puede pedir informes o dar a conocer la presencia de alguno de estos envases al 01800 001 1400 de lunes a viernes de 8;00 a.m. a 5.00 p.m. horas; o Vía internet a través de la página web: www.colgatepalmolive.com.mx/contacto



De igual forma cualquiera de estos productos que pertenezcan al lote 7231MX111H y se encuentren en algún establecimiento a la venta, se puede denunciar de inmediato al Teléfono del Consumidor 5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país o escribiendo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx para llevar a cabo las verificaciones correspondientes para su inmovilización y retiro del mercado. 12/10/2017