Clausuran el FICUU Juanes y Paté de Fuá ante cerca de 25 mil en El Palomar para conmemorar 308 aniversario de la ciudad

Cerca de 25 mil asistentes arribaron este jueves al Foro de El Palomar, para presenciar la clausura del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua FICUU 2017, con la presentación musical de “Juanes” y “Paté de Fuá”, conmemorando así el aniversario 308 de la fundación de Chihuahua.



En su séptimo día de actividades, el programa del festival comenzó a las once de la mañana con la puesta en escena de "Petite Varieté" en Teatro de la Ciudad, como parte del “Festival Strongylus” de teatro clown, el cual, concluiría también esta misma tarde con la función de la obra "Solani".



La ceremonia oficial de aniversario, fue presidida por la alcaldesa Maru Campos Galván a las seis de la tarde, frente a Palacio Municipal, ceremonia en la que estuvieron también la Secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, en representación del gobernador Javier Corral Jurado; la diputada Carme Rocío González y los directores de Cultura, Alejandra

Enríquez Gutiérrez, y de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla Mendoza.



En su mensaje, la alcaldesa recordó las palabras de José Fuentes Mares, quien describe de Chihuahua en su libro "Y México se refugió en el desierto", a un lugar "donde la humedad fecunda", algo que, dijo, debe recordarnos quiénes somos y todos los años que nos ha costado crear esta ciudad, estas instituciones.





"Los chihuahuenses no podemos dejar de vernos a los ojos con esa mirada honesta, no podemos dejar de hacer una acción por el otro y generar una mayor comunidad como chihuahuenses, siendo responsables del presente que queremos" agregó.



Asimismo, se contó con una reseña histórica a cargo del cronista de la ciudad, Rubén Beltrán Acosta, quien recordó los momentos clave que marcaron loa cimientos de la ciudad que hoy habitamos y que tienen su inicio en la sesión fundacional presidida por el entonces gobernador de la Nueva Vizcaya, Don Antonio de Deza y Ulloa.



De igual forma se realizó una representación de la fundación de Chihuahua, a cargo del Foro de Arte, quienes caracterizaron este emblemático momento.



Concluida la ceremonia oficial, se realizaron los últimos preparativos para presenciar la proyección inaugural de la segunda temporada de “Video Mapping”, titulada "Celebrando Chihuahua" y que en esta ocasión, proyectó una secuencia sobre la fachada principal de Palacio Municipal, en la que se animaron ilustraciones para conmemorar el 308 aniversario de la ciudad, y cerrar con el lanzamiento de fuegos artificiales para engalanar la noche.





La celebración se trasladó hasta El Palomar, en donde ya desde temprana hora, “Joss y Enrique”, "Alovia" y "Ruzzi", talentos chihuahuenses, abrían el escenario para dar inicio a una magna presentación musical.



Cerca de las ocho de la noche, se haría presente la agrupación mexico-argentina "Paté de Fuá" para interpretar éxitos como "El tren de la alegría", "Nosotros dos" y "Vamos a morir".



Antes de concluir este festival, la alcaldesa Maru Campos y la directora del ICM, Alejandra Enríquez, subieron al escenario para dar la bienvenida a los cerca de 25 mil asistentes que se dieron cita en esta magna clausura en El Palomar.



Finalmente llegaría el momento estelar de la noche. Las primeras notas de "A Dios le Pido" pondrían en pie al auditorio en pleno para recibir a "Juanes", y cantar éste, uno de los primeros éxitos del colombiano.



Seguirían uno a uno los temas que han enmarcado una de las trayectorias artísticas más importantes de los últimos tiempos. "Es por ti", "Para tu amor", "Fuego", "Nada Valgo sin tu Amor" y "Mala gente" fueron acompañadas desde el público, en donde la multitud no dejó de cantar durante las más de dos horas del espectáculo.



Hacia el cierre la presentación, la emoción en la concurrencia alcanzó un nivel mayor con la interpretación de "Me enamora" y "La Camisa Negra", melodías que trascienden hoy a más de diez años de su lanzamiento, para clausurar así, con gran alegría, el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua FICUU 2017. 13/10/2017