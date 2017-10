Acompañan Diputados del PAN a Patricia Jurado en su Primer Informe Nuevo Casas Grandes

Compañeros de bancada en el Congreso local dieron su respaldo a la Diputada Patricia Jurado Alonso en su primer Informe de Actividades Legislativas este 14 de octubre. Los legisladores que se dieron cita al evento fueron Blanca Gámez, Rocío González Alonso, Gabriel García Cantú y Nadia Siqueiros.



La Diputada Rocío González mencionó que Patricia Jurado es una diputada muy trabajadora, siempre pendiente de los trabajos legislativos. Además de recordar el esfuerzo que hizo Jurado Alonso para llevar a las universidades el recurso adicional que se requería. Para Rocío González, Patricia Jurado es una de las mejores representantes que tiene el Congreso porque es una mujer que entiende las necesidades de su comunidad.



Por su parte la legisladora Nadia Siqueiros considera que el trabajo que ha realizado Patricia Jurado ha sido muy importante porque la zona del noroeste estuvo muy abandonada, y considera que los habitantes del Distrito 01 están bien representados porque Patricia Jurado no es una legisladora que se conforme cuando no le dan respuestas favorables, ella siempre busca un sí como respuesta.



El legislador Gabriel García Cantú comentó que Jurado Alonso ha sabido representar muy bien a los municipios que comprenden el Distrito 01 y recomienda a los habitantes de dicho distrito que se acerquen a la Diputada, ya que es una gestora “de primera” y no tiene la duda que ella resolverá las gestiones ciudadanas que se le hagan llegar.



Finalmente, la Diputada Blanca Gámez, quien fue presidente del primer año de esta Legislatura, destacó la cantidad de cosas que Patricia Jurado ha logrado en este año, más cuando se trata de su primera participación como Diputada. La considera una excelente gestora que siempre está buscando lo mejor para la comunidad y para el Estado. 15/10/2017