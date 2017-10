Valida Prospera 12, 671 incorporaciones en el Estado de Chihuahua

Con la finalidad de trasparentar y evitar los malos manejos de los recursos públicos que ejerce el Gobierno Federal, la Delegación Estatal de Prospera en Chihuahua se encuentra evaluando 12, 671 incorporaciones que surgen de un padrón elaborado en el año 2014, utilizando estrategias como la publicación de listas en las diferentes localidades para poder así recibir denuncias ciudadanas de las personas que están en dicho proceso.



Pedro Domínguez Zepeda, Delegado Estatal del Programa Prospera, explicó que Todas las personas que están por recibir dichos apoyos son evaluadas bajo los indicadores de medición de la pobreza establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que es un organismo público descentralizado que generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.



Indicó que para dar mayor certeza a la designación de los recursos se realizan procesos para depurar el padrón como la recertificación, por medio de la cual se verifica la información socioeconómica y demográfica de las familias beneficiarias para así poder iniciar el proceso de baja o brindar el derecho de audiencia a todas aquellas que ya no cumplan con los criterios de elegibilidad del Programa.



Explicó que existen otras acciones como la reevaluación, que es un proceso mediante el cual una persona que se fue dada de baja solicita su reactivación después de que fue suspendida del programa por no haber cumplido sus corresponsabilidades al no acudir a citas médicas y talleres para el cuidado de la salud, que sus hijos registraron faltas a la escuela o que simplemente ya no requieren los apoyos.



Destacó que todas estas acciones se llevan a cabo en 4 mil 500 localidades del territorio estatal por lo cual es importante el que toda la ciudadanía se sume y apoye con una denuncia mediante los buzones móviles que el personal de Prospera lleva a las Mesas de Atención del Programa o los buzones fijos instalados en las 8 Unidades de Atención Regional (UAR) y en espacios de las Presidencias Municipales determinados por las mismas autoridades.



Mediante estos buzones cualquier persona de manera anónima puede ingresar sus inquietudes, solicitudes, quejas, denuncias, sugerencias, reconocimientos, o denuncias de cualquier mal manejo respecto al Programa, las cuales serán abiertas posteriormente en una sesión solemne en un plazo de un plazo de 10 días hábiles por la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua, el Órgano Interno de Control de la Sedesol y personal de PROSPERA. 16/10/2017