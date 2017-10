Legalizar “chuecos” es Seguridad y Justicia para todos, dice Valenciano

Estuvo en la ciudad de México el diputado Jesús Valenciano para dar seguimiento a varios asuntos. En particular, dijo, “el tema de los vehículos “chuecos” es, al menos para los diputados locales en Chihuahua, un asunto del orden público que debe ser atendido por el Estado, a la brevedad, con el fin de otorgarle a las familias seguridad y veracidad respecto de su patrimonio”, mencionó el diputado.



Estuvo acompañado en esta gira por Raúl Villalba, líder nacional de Onappafa; el congresista detalló lo expuesto a los diputados federales mencionando que en Chihuahua el Congreso Local hace lo propio, sin embargo, es necesaria la acción del Congreso Federal para que la regularización proceda conforme a lineamientos que amparen criterios federales y estatales.



Valenciano refirió que por su parte los organismos defensores del patrimonio familiar participarán en el cabildeo de este asunto y que se mantiene cercanía y empatía con ellos: “son familias no pudientes, les resulta difícil comprar un vehículo nacional, y todavía más si es nuevo; por ello recurren a esta alternativa, pero como son demasiadas unidades en todo el estado y en todo el país, va a ser necesario pasar por un proceso de regularización, porque necesitamos darle seguridad a esas familias”.



Jesús Valenciano acotó que “sin duda puede interpretarse como un acto de apapachar la internación de vehículos en modo ilegal, pero es la condición económica de las familias las que dan vida a esta actividad, pues mientras haya compradores seguirán llegando vehículos; sin embargo, el proceso debe traer consigo el candado para evitar la llegada ilegal de más vehículos; somos responsables de poner una solución para quienes poseen ya un “carro chueco”; y somos responsables de poner candados para que ya no ocurra”.



El diputado por Delicias y Rosales dijo que la regularización no sólo beneficia a las familias que poseedoras de “chuecos”: “el beneficio es colectivo, pensemos en la contribución que harán por este motivo, son miles de vehículos en este justo momento no aportan al país ni al estado tal y como lo hacen los vehículos nacionales, por eso yo digo que es un acto de justicia también, porque por un lado se otorga veracidad y seguridad a su patrimonio, y por el otro lado pues contribuyen tal y como lo hacemos todos los que tenemos un vehículo nacional; y además, con la regularización facilitamos las tareas de seguridad en el estado al momento que esos miles de vehículos cuenten con una matrícula que le identifique y que le localice”; concluyó. 16/10/2017