Advierte médico del IMSS a protegerse del frio aumenta riesgo de infarto En la temporada invernal se incrementan los problemas relacionados con las enfermedades cardiacas y circulatorias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua exhorta a la ciudadanía a abrigarse bien ante el descenso de temperaturas que se registran con motivo de la temporada invernal.



El doctor Héctor Payán Valdez, urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional No. 1, Morelos, advirtió que dichas condiciones elevan considerablemente la posibilidad de agudizar los problemas relacionados a las enfermedades coronarias, las cuales podrían derivar en un infarto.



Explicó que la vasoconstricción –estrechamiento de un vaso sanguíneo- y la presión arterial se elevan cuando una persona se expone directamente de un ambiente cálido a uno frío, lo que ocasiona que las arterias se cierren y se produzca insuficiencia cardiaca, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebro-vasculares o un ataque cardiaco.



Detalló que los síntomas que presenta una persona que está sufriendo un infarto, son: dolor en el pecho, que en unos cuantos minutos puede aumentar de intensidad, sudor frío, náuseas, mareos, tos, ruido al respirar, debilidad, así como desesperación con sensación de muerte inminente.



Payán Valdez afirmó que en cuando se presenten dichos síntomas es urgente trasladar al paciente al hospital para que reciba atención médica inmediata, ya que de no hacerlo en los primeros minutos se puede ocasionar secuelas graves, incluso, pérdida de la vida.



Asimismo, enfatizó, anteriormente el grupo donde se presentaban mayormente este tipo de incidencias era el de los adultos mayores, sin embargo con el paso del tiempo y debido al agitado estilo de vida que llevan las personas, cada vez es más frecuente que se registren problemas cardiacos en jóvenes, incluso en niños.



Finalmente, el coordinador delegacional de Hospitales manifestó que la inactividad provoca hipotermia, hace más lenta la circulación del torrente sanguíneo y provoca que el corazón realice un mayor esfuerzo para realizar su trabajo, por eso la mayoría de los infartos se registran durante el reposo de las personas o en las mañanas después de haber dormido varias horas.



Cabe señalar que un enfermo cardiaco no debe exponerse a temperaturas frías extremas, ni suspender su medicamento por ningún motivo, porque podría costarles la vida.



Por lo tanto, el Instituto reitera el exhorto a la derechohabiencia, sobre todo a quienes han sido detectados con alguna enfermedad crónica, para que se abriguen bien si van a salir y se van a exponer a temperaturas frías; y si se presenta alguna molestia identificada como de peligro, acudir lo antes posible a recibir atención médica. 16/10/2017