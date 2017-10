Cómo funciona el nuevo sistema de piloto automático con reconocimiento facial La firma de lujo Cadillac estrena un sistema que promete opacar a sus rivales alemanes y principalmente al referente en sistema semi autónomos Tesla

La marca de lujo del gigante de Detroit será la primera en estrenar el revolucionario sistema de piloto automático que promete liderar la carrera tecnológica protagonizada por los principales fabricantes de automóviles del mundo y referentes de Silicon Valley, con el objetivo de desarrollar un vehículo 100 por ciento autónomo que eventualmente pueda prescindir por completo de un conductor a cargo.



Bautizado "Super Cruise" en referencia a la función avanzada de control de crucero, la firma de vehículos de lujo Cadillac será la primera en contar con el desarrollo en los modelos CT6 disponibles en América del Norte.



Su fabricante asegura que este es el primer sistema manos libres real diseñado para funcionar en autopistas, gracias a su tecnología infrarroja LIDAR, un complejo programa que monitorea el nivel de atención del conductor gracias al reconocimiento facial y una red de cámaras y radares que permitirán superar a las opciones semi autónomas provistas desde hace años por Tesla y recientemente por competidores de origen alemán como Audi, BMW y Mercedes-Benz.



Un sistema patentado por Cadillac rastrea ininterrumpidamente el movimiento de la cabeza y se asegura de que en todo momento el conductor mantenga la mirada donde debe estar, sobre la ruta delante suyo.



Una vez en la autopista el conductor sólo debe habilitar el sistema para delegar el control del vehículo. Alertas LED en el volante indicarán si distrae la mirada, algo monitoreado por una cámara dedicada a seguir al rostro



En caso de no respetar dicho requisito, el vehículo comenzará a alertarlo sobre su distracción al emitir señales visuales en el volante y tablero, seguidas por vibraciones en el asiento de ser necesario.



Si el conductor a cargo no responde, las luces de emergencia serán activadas y el vehículo en forma completamente autónoma se detendrá de forma progresiva, contemplando la posible pérdida de control del automóvil por parte del conductor ante un eventual problema repentino de salud.



Aquellos lectores fanáticos del mundo automotor probablemente a esta altura se estarán preguntando qué agrega el sistema de General Motors por sobre el conocido "Autopilot" de Tesla, el revolucionario fabricante de vehículos eléctricos propiedad del carismático Elon Musk.



Lanzado en 2014, el sistema desarrollado fue adoptado primero por el sedán Model S y luego por su hermana mayor la crossover Model X. Las versiones iniciales fueron desarrolladas en conjunto con la firma israelí Mobileye, pero distintos accidentes sufridos por conductores bajo el modo de piloto automático obligaron al fabricante a implementar mejoras y disolver la alianza.



Siempre que mantenga los ojos en el camino, el conductor podrá viajar por cientos de kilómetros sin tocar el volante o los pedales



Existen tres diferencias clave entre ambos sistemas de conducción autónoma. En primer lugar el sistema de Tesla funciona en la mayoría de las calles y rutas, mientras que el de Cadillac de momento sólo puede operar en autopistas.



Mientras que Tesla utiliza datos en tiempo real recolectados por sensores a bordo para funcionar tanto en calles urbanas repletas de peatones como en vías rápidas, Cadillac prefirió "mapear" todas las autopistas de los EEUU y Canadá para proveer la información a su "Super Cruise" y que de esta manera pueda operar en conjunto con los sensores a bordo de forma semi autónoma.



Cadillac mudó sus oficinas centrales de Detroit a la ciudad de Nueva York para alinearse de mejor manera con la imagen de lujo y modernidad que busca reflejar





En segundo lugar, mientras Tesla requiere que el conductor confirme estar alerta constantemente, el sistema de General Motors utiliza sensores para hacerlo por cuenta propia. Debido en parte a los accidentes mencionados anteriormente, Tesla requiere hoy que los pilotos toquen ocasionalmente el volante para confirmar su atención.



Probablemente el aspecto más atractivo del "Super Cruise" radica en que a diferencia de su competidor Cadillac utiliza sensores infrarrojos que permiten evaluar al conductor constantemente y de esta manera permitir que, llegado el caso de un viaje largo, no tenga que tocar el volante ni los pedales durante cientos de kilómetros ofreciendo una conducción lo más cercana a un sistema realmente autónomo.



La última diferencia radica en la disponibilidad de los sistemas de piloto automático dentro de cada gama de vehículos. Mientras Tesla lo ofrece en todos sus modelos, Cadillac de momento sólo hace en su sedán tope de gama. De cualquier manera, se espera que el desarrollo sea trasladado al resto de los modelos de la firma de lujo y eventualmente llegue a modelos populares de Chevrolet alrededor del mundo. 16/10/2017