Pide Maribel Hernández dar marcha atrás a las reformas aprobadas para el reglamento de tránsito para el aumento de multas en ciudad Juarez

La diputada juarense Maribel Hernández dio a conocer durante el pleno de Congreso del Estado, que en el cabildo de ciudad Juárez se aprobó mediante votación por unanimidad las reformas al reglamento de Vialidad y Tránsito de dicho municipio.



La legisladora del PAN añadió que en un análisis previo se ve que las modificaciones realizadas al reglamento vigente presentan desproporciones de gran envergadura en relación con el anterior.



Los aumentos más drásticos se dieron en el rubro de no detener marcha como semáforo en luz roja y no portar licencia de conducir o tarjeta de circulación, en un 825 por ciento, en el uso del teléfono celular al conducir con un incremento del 650 por ciento, pasando del monto de dos a cuatro salarios mínimos a 20 a 30 la unidad de medida y actualización, así como se cuenta en esto un incremento del 233 por ciento, otras infracciones presentan incrementos entre el 150 al 200 por ciento.



Así mismo se establecieron nuevos cobros, los cuales son por concepto de menor de edad en estado de ebriedad o intoxicado con drogas, y el no portar licencia de conductor cuando se es menor de edad.



Anunció Maribel Hernández que en el análisis comparativo se ve una clara acción recaudatoria en prejuicio de los ciudadanos de Municipio de Juárez, por lo que solicita al Ayuntamiento de Juárez, para que se proceda a tomar un acuerdo sobre el reglamento que contiene las reformas referidas y con ello, se posponga su aplicación en tanto sea debidamente analizado y medido el impacto económico que será reflejado en las economías familiares de los ciudadanos de ciudad Juárez. 17/10/2017