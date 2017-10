Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso considera no suprimir Sección Municipal de Villa Escobedo

Con motivo de la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Hidalgo de Parral al Congreso del Estado, en la que solicita la supresión de la Sección Municipal de Villa Escobedo con la idea de eficientar la distribución administrativa del municipio, la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, consideró no aprobar dicha solicitud porque no se tomó en cuenta a la población de la Sección Municipal.



La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, presidida por la Diputada del PAN, Liliana Ibarra, argumentó que si bien se acreditó la aprobación del Cabildo de solicitar la supresión de la Sección Municipal de Villa Escobedo, se hizo caso omiso en indicar y anexar los documentos que acreditan que dicha solicitud fue “publicitada” entre la población involucrada, con la aprobación de por lo menos el diez por ciento del electorado.



En el mismo sentido, la Comisión tampoco observó que la Junta Municipal involucrada en la supresión de la Sección Municipal de Villa Escobedo, se encuntra conforme con dicha acción, además de que en el caso de los servicios municipales no se establecen los mecanismos de supresión. 17/10/2017