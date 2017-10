¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 29° Mínima 15° Miércoles 18 de Octubre 27 millones de mexicanos viven en la pobreza alimentaria los 80.04 pesos de salario no les alcanza

De acuerdo con los datos más recientes del Coneval, cuatro de cada 10 habitantes en México se encuentran en situación de pobreza, lo que equivale a 53 millones 418 mil 151 personas.



Este tema es algo que le preocupa a más del 90 por ciento de los mexicanos, quienes consideran que el salario mínimo vigente de 80.04 pesos diarios es insuficiente, de acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones, y piensa que los programas sociales del Gobierno no erradican este problema sino “sólo sirven para conseguir votos”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción sobre Ejercicio de Derecho.



El 54 por ciento de los encuestados mencionó que los programas sociales del Gobierno no contribuyen a la disminución de la pobreza, sino sólo “sirven para conseguir votos y apoyo político a los gobernantes”.



En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este 17 de octubre, la CNDH denunció que unos 27 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria, de los cuales 1.2 millones de niños padecen desnutrición crónica.



Los datos que arrojó fue que el 95 por ciento de los mexicanos está preocupado por la dimensión de la pobreza en México, lo que confirma la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo económico y social del país.



El 66. 8 por ciento considera que el problema de la pobreza es “muy grave”, mientras que el 27.9 dice que “es grave”, en tanto que un 66 por ciento es pesimista respecto a la posibilidad de superar la pobreza en el corto plazo, es decir, en menos de 10 años.



El 41 por ciento afirma que es “poco factible”, mientras que un 24.4 por ciento dice que “no es factible” alcanzar esa meta propuesta por Naciones Unidas para México como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.



Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideró que entre las razones que contribuyen a mantener elevada la percepción de la pobreza en México es que desde hace 25 años afecta a más de la mitad de la población, las comunidades indígenas, las zonas rurales y las entidades más pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, siguen siendo muy pobres y “el comportamiento de los políticos con los programas sociales se hace cada vez más ofensivo y cínico”.



Por números absolutos, el Estado de México es la entidad más poblada del país y también la que más personas pobres tiene: más de 8.2 millones.



Le siguen Veracruz, con más de 5 millones de pobres; Chiapas, con más de 4.1 millones; Puebla, con 3.7 millones, y Oaxaca, con 2.8 millones. 17/10/2017

