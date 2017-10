Legisladores locales atienden problemática rezagada de exbraceros

Legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso del Estado en reunión con un grupo de ex braceros de Chihuahua, acordaron instalar en diferentes municipios de la Entidad mesas de registro para de esta manera, coadyuvar con la federación para que en los casos que así se determine, sean entregados los pagos concernientes a los ahorros que demandan.



Los diputados Israel Fierro, Leticia Ortega, Alejandro Gloria, René Frías, Isela Torres, Jesús Villarreal, Liliana Ibarra y Gustavo Alfaro, fue la comitiva que escuchó y atendió las inquietudes expuestas por los adultos mayores que años atrás laboraron como jornaleros en los Estados Unidos.



En dicha Comisión los representantes de los chihuahuenses en el Poder Legislativo, reconocieron que la problemática es un tema rezagado, y que se debe atender el pago de los 4 mil braceros que hay en Chihuahua, ya que dicha remuneración se la ganaron como resultado del trabajo realizado en el vecino país por años, y que en la mayoría de los casos, aún no ha sido entregada la suma correspondiente.



Ante la problemática externada, se llegó a la resolución de sentar las bases con la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, para instalar dichas mesas que constaten la documentación de los ex braceros y de esta manera, la Federación baje el recurso correspondiente.



Por su parte, el diputado Gustavo Alfaro, recomendó que esta gestión se replique en el resto de los congresos locales, a fin de que las legislaturas estén coordinadas para la resolución del problema.



Es importante mencionar, que previamente la presidenta del Congreso, diputada Karina Velázquez atendió a los inconformes, y les aseguró que se le dará seguimiento a lo que demandan, por lo que trabajarán en coordinación para que se dé una respuesta a la brevedad posible. 18/10/2017