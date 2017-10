Diputados del PAN en contra del incremento de multas viales en Juárez

Los Diputados del Partido Acción Nacional por Ciudad Juárez mostraron su preocupación por el incremento a las multas viales en esta ciudad fronteriza, y por la actitud del Alcalde Armando Cabada a quien le recriminaron por no mostrar verdadero interés en los temas importantes de

este municipio.



Después de aprobarse un exhorto en la sesión del Congreso del 17 de octubre, donde se solicitó al Ayuntamiento de Ciudad Juárez suspender la aplicación de las reformas contenidas en el Reglamento de Vialidad y Tránsito, por considerarlas únicamente con fines recaudatorios, los diputados del PAN por Juárez dijeron que el Presidente Municipal de Juárez mantiene un discurso mediático, y que en realidad las medidas emprendidas por el gobierno de Cabada Alvídrez están orientadas al deterioro de la economía de la ciudad.



Mientras que la Diputa Maribel Hernández mencionó que el incremento a las multas viales es una medida inconstitucional, legisladora Laura Marín comentó que el presiente municipal de Juárez presume eventos sociales y fiestas, pero no lo hace en temas de relevancia, como es el caso del incremento a las multas viales, porque sabe que se trata de un asunto en el que la ciudadanía no está de acuerdo.



Gustavo Alfaro mencionó que el sistema de elección independiente en Ciudad Juárez se trata en realidad de un sistema camuflajeado: "sabemos que hay un partido oficial que está detrás de él", agregó el legislador.



Finalmente, el diputado Gabriel García Cantú destacó que los Regidores independientes de Ciudad Juárez no han levantado la voz en favor de los juarenses: "creo que los Regidores deben de asumir el papel que les corresponde, que son representantes de los ciudadanos, ellos no deben de permitir que haya este tipo de atropellos, de modificaciones a los reglamentos tan a la ligera", puntualizó García Cantú. 18/10/2017