AQUILES SERDÁN SE CONVIERTE EN UN PUEBLO FANTASMA

Quina producciones y la Dirección de Turismo de Santa Eulalia, tiene el honor de hacerlos participes este 27 de octubre en el municipio de Aquiles Serdán, de su tour: “sombras y leyendas”.



Esta asociación tiene como fin aumentar la afluencia de turismo a este municipio y que los visitantes disfruten y conozcan uno de los lugares más importantes en nuestro estado, un paseo muy poco convencional disfrutando de una caminata por las calles de este bonito pueblo, lleno de misticismo y miedo, conociendo las mejores leyendas, las más importantes del estado y de la localidad, con un juego de luces, ambientes, sonidos y horror, cerrando el paseo en la casa del curro, es aquí donde el espectador vivirá el miedo a flor de piel.



Un paseo que no solo promete ser fascinante, sino uno de los mejores en Chihuahua, buscando rescatar y reactivar la economía turística en el lugar, donde no solo pudo ser la capital del estado, sino el sitio donde se llevó a cabo este histórico momento. con un elenco de 8 actores en escena, 2 técnicos y un gran equipo tras bambalinas, nuestro grupo de emprendedores invita a niños, jóvenes y adultos, a vivir momentos llenos de misterio, miedo y dramatismo, conoce nuestra historia de una manera diferente, aprende y disfruta en un camino de leyendas, con una duración de dos horas, donde conocerán lugares antiguos, abandonados y otros con mucha historia, como la escuela, el panteón, una finca, la presidencia, el templo, la funeraria y la casa del curro, siendo esta última una casa del terror que le brinda una emoción extra a este recorrido y es donde finalmente termina el paseo.



Con una gran producción, tanto en actuación, como en efectos, sonorización e iluminación Quina producciones promete dejar un buen sabor a sus espectadores. “Sombras y Leyendas” revive algunas de las leyendas más relevantes en nuestra región, como a la dama elegante, la planchada, el indio triste, el niño que llora, la llorona, la novia de la cueva y al curro de Santa Eulalia.



Un místico paseo, que vale la pena ver y sentir. Con un costo de $220.00 llegando a Santa Eulalia y en $250.00 ruta especial, con salidas desde la cd de chihuahua, para los que no tengan vehículo o no les guste salir a carretera de noche.



Aparta tus lugares para este mágico paseo.



Para dudas y/o aclaraciones comunicarse con:

M.A. Flor Hernández, Directora de QUINA Producciones

Cel.- 614 1 424566

Lic. Omar Torres, productor de QUINA Producciones.

CEL.- 614 1 498023

Fco. Javier mina # 806. Col. Centro 18/10/2017