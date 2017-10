Exhorta Gobierno Municipal a seguir recomendaciones por descenso de temperatura - Instalación y correcto funcionamiento de calefactores previene accidentes

Debido al ingreso de los primeros frentes fríos y el descenso de las temperaturas sobre todo por las noches, el Gobierno Municipal exhorta a la población a dar mantenimiento preventivo a los calefactores y revisar oportunamente su correcto funcionamiento antes de utilizarlos por primera vez durante la presente temporada.



A través del Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Protección Civil se solicita tomar las debidas precauciones, ya que generalmente los calefactores permanecen guardados al llegar la temporada de calor, tiempo durante el cual se empolvan o contienen residuos de la combustión que tapan los conductos del gas.



Por lo cual estas dos corporaciones señalan la importancia de que los ciudadanos acudan ante personal especializado o técnicos calificados a fin de limpiar correctamente los aparatos y prevenir la mala combustión o algún percance más grave que pueda incluso cobrar la vida de las personas o de alguna mascota.



Al respecto, el Gobierno Municipal hace un llamado a los chihuahuenses para atender las siguientes recomendaciones:



En materia de gas:



-Acudir con algún personal especializado o técnicos calificados para la limpieza del aparato antes de instalarlo y revisar que se encuentre en buen estado



- Toda instalación de gas, ya sea natural o LP, deberá de ser instalada por personal especializado.



-Las tuberías deben ser de material resistente y adecuado. Evitar mangueras flexibles o plásticas.



-Al instalar la tubería o cada vez que se coloca un nuevo cilindro, revisar con agua espumosa todas las uniones para descartar fugas.



-Si cuenta con cilindros, deben estar sobre base firme y de ser posible en rincones o sitios de poco acceso.



-De haber perros donde hay cilindros, éstos deben sujetarse para evitar que caigan.



-No tener dentro de la vivienda ni cerca del boiler, tanques de gas, por pequeños que sean.



- Mantener lejos del calefactor cualquier material que pueda incendiarse (Ropa, sillones, madera, etcétera.)



- Ventilar la vivienda de manera correcta para una mejor circulación del aire.



- Bajo ninguna circunstancia mantener encendidos los calentones durante la noche. La última persona en acostarse, debe apagar el calefactor y asegurar de que las llaves del gas estén debidamente cerradas.



Calentones de leña



-Es preciso recordar que deben evitarse líquidos inflamables para iniciar el fuego, pues se corre el riesgo de flamazos.



Calefactores de energía eléctrica:



- Revisar que la instalación eléctrica se encuentre en buenas condiciones y no tenga falso contacto en tomacorrientes.



- No sobrecargar las líneas y evitar el uso de extensiones, sobre todo muy largas y en aparatos que consumen mucha energía, como hornos de microondas.



- Reponer toma corrientes o apagadores dañados y evitar conectarse directamente a los alambres.



- Contar con fusibles del calibre adecuado en la caja que viene del medidor y no usar alambres u otro objeto en su lugar.



- Antes de dormir, desconectar electrodomésticos usados durante el día, salvo el refrigerador.



Cabe señalar que hasta el momento no se tiene registrado ningún incidente derivado de la mala instalación de calefactores por lo que es necesario prevenir a la población para evitar incidentes fatales.



Ante cualquier emergencia, los chihuahuenses pueden marcar al 911 para que elementos de bomberos acudan al auxilio, derivado del uso de calefactores durante la próxima temporada invernal. 18/10/2017