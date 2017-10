Gran despliegue de elementos de seguridad en Gómez Farías tras el enfrentamiento entre dos cárteles por el control de la ruta del tráfico hacia Estados Unidos

Luego de una serie de enfrentamientos entre grupos armados en el occidente de Chihuahua, autoridades estatales desplegaron una operación de seguridad que incluye la petición a los ciudadanos de evitar salir de su casa y la cancelación de clases en las escuelas.



Este martes 17 de octubre habitantes del municipio de Gómez Farías, identificado como zona de operación de carteles del narcotráfico, reportaron enfrentamientos armados, quema de casas y el secuestro de policías, y través de las redes sociales pidieron la ayuda de la policía.



Las autoridades atribuyen estos hechos a la entrada en el estado del grupo Gente Nueva (parte del cartel de Sinaloa) y su disputa con La Línea (o Nuevo Cártel de Ciudad Juárez) por las rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.



A partir de las denuncias de los ciudadanos, las autoridades enviaron un helicóptero y desplegaron en la zona a 150 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación, que en el municipio de Gómez Farías encontraron dos casas quemadas.





Al parecer estos inmuebles eran utilizados como casas de seguridad y pertenecían a un líder criminal de La Línea, de nombre José Luis González Montes, ex policía y conocido como "El 32", según reporte de la autoridad local. Este individuo ya había sido detenido en 2016, pero un juez negó su prisión preventiva y escapó.



La batalla narco dejó dos casas quemadas (El diario de Chihuahua)



De acuerdo con testimonios recabados por la prensa local, al menos 50 hombres armados a bordo de camionetas Pick-Up llegaron a distintas comunidades de Gómez Farías, donde entraron a las casas, detuvieron y revisaron vehículos y personas, dañaron patrullas y secuestraron a dos agentes de tránsito.



La Fiscalía General del Estado informó mediante un comunicado que en los cofres de las patrullas pintaron las letras GN (del cartel Gente Nueva) y CDS (cartel de Sinaloa), y reportaron que en ellas había restos de sangre. Sin embargo, no confirmaron la muerte de alguno de los policías que algunos medios ya portan como asesinados y otros como no localizados.



El cartel Gente Nueva es uno de los 10 grupos criminales que trabajan bajo las órdenes del cartel de Sinaloa, según versiones. Un mensaje que dejó en una de las patrullas estaba firmado por "El Jaguar".



La prensa local ahora lo identifica como posible líder de Gente Nueva en la región y responsable de los hechos de violencia del pasado martes, que obligaron el cierre de negocios, la suspensión de clases en el municipio y el llamado de la autoridad a los habitantes para no salir de su casa.



Las autoridades de Chihuahua también han reportado enfrentamientos en los municipios de Uruachi, Madera y Cuauhtémoc.



En Uriachi, el pasado lunes la autoridad reportó un saldo de 7 muertos en una balacera entre criminales y un hotel quemado, donde se refugiaban los integrantes de uno de los grupos armados.



Como resultado de ese enfrentamiento, peritos de la fiscalía encontraron en el lugar 650 casquillos percutidos de armas de grueso calibre.

18/10/2017