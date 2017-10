Piden Diputados del PAN no quitar recursos al campo chihuahuense en el presupuesto 2018

Los diputados de la fracción del PAN en voz del coordinador, Jesús Villarreal, exhortaron al Congreso de la Unión a no reducir los recursos destinados al campo chihuahuense dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018. Este estimulo es parte del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-1018, cuyo objetivo es fomentar el acceso a los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros a medios para generar economías de escala y un mayor valor agregado en el sector agroalimentario.



Villarreal señaló que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoce que el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, y que la capitalización del sector debe ser fortalecida; así mismo determina que para lograr el objetivo general de llevar a México a su máximo potencial se debe construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.



El legislador panista reiteró que no se deben eliminar los recursos comprendidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable destinados al campo chihuahuense, al contrario, dijo que se darán esfuerzos conjuntos para ampliarlos dentro del Presupuesto 2018. “Se comprende que nos encontramos en una situación complicada, pero no

entendemos porqué debe ser el campo el sacrificado, estimamos que se pueden hacer reducciones en otros rubros”, finalizó Villarreal. 19/10/2017