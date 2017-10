Es primordial que toda la gente cuente con servicios básicos en su colonia: Miguel La Torre

El diputado del PAN Miguel La Torre recibió al Director de Desarrollo Humano municipal, Marco Bonilla, quien expuso la problemática de pobreza y carencia de servicios en diferentes zonas de la Ciudad.



La Torre desde su inicio como legislador, ha mostrado su interés en trabajar con las gestiones necesarias para que todos los ciudadanos cuenten con los servicios básicos en sus hogares y en las colonias.



Es por lo anterior, que invitó al funcionario municipal al edificio legislativo, para que expusiera la situación en la que se encuentran los habitantes de diferentes colonias de la Capital, respecto a la salud, alimento, los servicios públicos básicos, educación, retiro laboral, entre otros.



Bonilla enfatizó que uno de los objetivos primordiales de la dirección que encabeza, es que la Ciudad mejore la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual se lograría al cubrir al menos las insuficiencias básicas.



Una vez que fue expuesta la problemática, La Torre y Bonilla, acordaron trabajar de manera conjunta para que por medio de gestiones, se pueda combatir el rezago actual, el cual limita el desarrollo de las personas al no contar con la provisión esencial que todo individuo requiere.



Para finalizar la reunión, el diputado mencionó: "No podemos invertir en grandes obras si aun existe dentro de la mancha urbana personas que no tengan agua potable, luz, y seguridad, por mencionar algunos problemas que aun prevalecen en ciertas colonias de la Ciudad". 20/10/2017