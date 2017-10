Necesarias y urgentes escuelas dignas en periferia de Juárez En la colonia Plutarco Elías Calles, a iniciativa del Movimiento Antorchista y por petición de padres de familia, se habilitó una escuela modalidad Telebachillerato en un salón

Cd. Juárez, Chih.- Escuelas dignas en la periferia de Juárez, son no sólo una necesidad, sino una urgencia, para que los muchachos en edad de hacerlo puedan tener mayores oportunidades de hacerse de una mejor economía, pero urgente porque el ampliar sus conocimientos en muchos casos los salva de perderse en vicios o de terminar convirtiéndose en los criminales del barrio.



En el norponiente por ejemplo, por iniciativa de la organización político-social Movimiento Antorchista Nacional y por solicitud de padres de familia de la zona, se creó un nuevo telebachillerato en la colonia Plutarco Elías Calles que funciona en un salón, que ha resultado una opción real pues la dinámica normal es que si un joven de esta colonia quiere estudiar, debe trasladarse hasta la zona centro, desembolsar 28 pesos diarios en la rutera y hacer de camino 3 horas ida y vuelta a la Preparatoria Altavista, que resulta ser la más cercana.



Actualmente funciona como extensión de otro telebachillerato, con profesores que muchas veces no reciben pago, y con el apoyo de los padres de familia. El local, fue gestionado como salón de usos múltiples por los antorchistas de la Plutarco Elías Calles, que gestionaron después con las autoridades municipales, que se permitiera usarlo como escuela del nivel medio superior, dada la necesidad en la zona.



Miguel Ángel Chacón Pérez, director de la escuela, indicó que la necesidad de un plantel adecuado ha sido planteada por años por los colonos de la Plutarco y de las zonas inmediatas, sin embargo han pasado varias administraciones municipales y estatales y la solicitud sigue sin ser escuchada. “Hay en la colonia Tarahumara un centro comunitario habilitado para hacerla de escuela preparatoria, son aulas provisionales y no se ha construido la escuela aunque se pida año con año; la población escolar aumenta y ese ha sido el principal argumento”, indicó el profesor.



“Para que nosotros creáramos este telebachillerato, el argumento fue que en el centro comunitario de la Tarahumara ya no hay cupo y los muchachos tienen que ir a buscar más lejos, por eso es que seguimos insistiendo ante las instancias estatales, que nos den la clave pero que nos autoricen equipamiento de manera inmediata, porque de esa forma podemos atender a más jóvenes. Por los padres de familia, los alumnos, los maestros y Antorcha, no ha quedado, nosotros seguimos y seguiremos insistiendo hasta que sean cumplidas nuestras solicitudes y también seguiremos esforzándonos por hacer de este centro escolar uno digno”, señaló para finalizar.



21/10/2017