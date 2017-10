Presenta informe de su trabajo legislativo la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez en el Centro de Convenciones de Chihuahua

Dentro de su trabajo en números destacó lo siguiente:

• Asistencia a 64 sesiones del Pleno, 63 de Comisiones Legislativas, 74 de la Mesa Directiva, 50 de la Junta de Coordinación Política, entre otras.



Logros como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso:



• Transparencia y Acceso a la Información: 100% de cumplimiento de las obligaciones en la materia.



Calificación de 94 en la evaluación del ICHITAIP relativa al cumplimiento de obligaciones.



• Profesionalización del personal del Congreso a través de Diplomados y cursos.



• Impulso de la Participación Ciudadana: 25 mesas técnicas, de las que derivaron 220 reuniones y 33 Foros.



• Creación de la Dirección de Archivos.



• Protocolo para Legislar con Perspectiva de Derechos Humanos, Igualdad entre Mujeres y Hombres e Interculturalidad.





• Propuse la creación de 3 leyes:



a. Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

b. Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios

c. Ley de Protección de Datos Personales del Estado, que fue aprobada en agosto de este año.



• 13 iniciativas de Decreto, entre las que destacan:



• Reforma para incrementar la pensión mensual vitalicia de 25 a 30 salarios mínimos a los Veteranos de la Revolución.



• En este período ha otorgado apoyos por un importe de $408,138.39 (cuatrocientos ocho mil pesos ciento treinta y ocho pesos 39/100 M.N.).







• En este mes inició la campaña “Tu estudias, yo te apoyo” con la entrega de becas escolares en la Secundaria Técnica No. 40 por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) en la que se benefició a 30 alumnos (as). Dicha campaña se extenderá a diferentes escuelas del distrito XVII y para el mes de diciembre pretende alcanzar el objetivo de entregar 400 becas por el mismo importe.



• El día 30 de octubre se llevará a cabo una rueda de prensa para dar a conocer la sección de transparencia de su página, la cual estará a disposición de la ciudadanía, y desde donde se puede verificar el manejo de los recursos que ha recibido como diputada, y de los gastos realizados por los conceptos que engloban todos los apoyos y becas otorgados. 21/10/2017