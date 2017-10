Presentó Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Primer Informe de Actividades

Blanca Gámez Gutiérrez Diputada por el Distrito Electoral XVII, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), rindió su primer informe de actividades legislativas ante representantes del sector gobierno, político, civil y social.



El acto tuvo lugar en el Centro de Convenciones de esta ciudad capital, donde la legisladora ratificó su compromiso de no dejar pasar un sólo día, sin avanzar en la construcción de un Chihuahua más justo, plural y progresista.



“El triunfo en las pasadas elecciones se acompaña con la gran responsabilidad y el compromiso hecho ante la ciudadanía en tiempos de campaña; el compromiso de reivindicar la política y en especial reivindicar la labor de las y los diputados”, dijo en su discurso.



De ahí que fiel a los compromisos hechos desde la sociedad civil, como diputada ha impulsado la Transparencia y el Derecho a la Información, la Rendición de Cuentas, la Participación Ciudadana, los Derechos Humanos y la Igualdad entre Mujeres y Hombres.



Resaltó que el Congreso ha dado cumplimiento al 100% de las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que en la evaluación realizada por el ICHITAIP el pasado mes de agosto para verificar las mencionadas obligaciones se obtuvo una calificación de 94.





Recientemente presentó una propuesta para que el Congreso tenga un Órgano Interno de Control con facultades para investigar, tramitar y sancionar faltas administrativas, esto a razón de la importancia de que el Congreso del Estado cuente con un instrumento de prevención a la corrupción.



De la misma manera y tomando en cuenta la situación de pobreza en las comunidades rurales propuso eliminar la multa para padres y madres que realizan el registro del nacimiento de un infante de manera extemporánea, dando prioridad a el derecho a la identidad, derecho llave para acceder a otros derechos como son al nombre, a la salud, a la educación y los alimentos, por nombrar algunos.



En su discurso destacó que la violencia política tiene lugar por razones de género, es decir, por el sólo hecho de ser mujeres, por ello, en Julio de este año presentó la iniciativa que considera la violencia política como un delito en el Código Penal, la que de ser aprobada, garantizará sanciones penales a quien ejerza en violencia política en contra de las mujeres.



Como precursora del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Desde hace impulsó la investigación de violencia feminicida en el País, que dio sustento a la creación de la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señaló “Chihuahua era el único estado que no contaba con el delito de Feminicidio, aun y cuando sí había una penalidad

agravada para quienes privaran de la vida a una mujer, lo que en la práctica resultaba efectivo, pero en virtud de la Recomendación del Comité de la CEDAW, así como del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer, cuáles son las razones de género para que un homicidio se considere como feminicidio, es que se presentaron varias iniciativas”, comentó.





Aunado a lo anterior, reveló que las estadísticas de violencia contra las mujeres son alarmantes, México es el primer lugar en violencia sexual según la ONU, se calcula que hay 120,000 violaciones al año, cerca del 44% de mujeres han sufrido agresiones de este tipo, de 2011 a 2013 se perpetraron 1889 Feminicidios en México y solo el 29.76%, es decir, 562 fue calificado como tal, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por lo que ante esta situación resultaba apremiante que Chihuahua contara con el tipo penal del Feminicidio, por ello las iniciativas que se presentaron fueron analizadas a través de foros y mesas técnicas y el pasado mes de septiembre se aprobó la tipificación del Delito de Feminicidio en el Código Penal.



Finalmente, señaló “lo que aquí se informa da fe de la voluntad de esta legislatura por mantener un alto sentido de cooperación, diálogo y respeto en donde las diferencias políticas e ideológicas, no han significado un obstáculo para llegar a consensos y acuerdos que respondan al bienestar de la ciudadanía; con ello damos muestra de la disposición de todas las

fuerzas políticas por dar un nuevo rostro a nuestra función legislativa”.



Al informe se dieron cita el Lic. Javier Corral Jurado Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Fernando Álvarez Monge Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mtra. María Eugenia Campos Galván Presidenta Municipal de Chihuahua, Lcda. Paloma Aguirre Serna Presidenta

del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, entre otros. 21/10/2017