El "sexual" motivo por el que fue prohibido el último éxito de Maluma en Cuba Trabajadores de radio y oyentes repudiaron la medida, y aseguraron que no solo rige en la provincia de Villa Clara, sino a nivel nacional

El hit "Felices los cuatro", del cantante colombiano Maluma, sigue rompiendo récords y revolucionando la industria musical. Sin embargo, hay ciertas partes del mundo que prohibieron su difusión.



Tal es el caso de la provincia cubana Villa Clara, donde las emisoras de radio tienen prohibido pasar el popular tema.



Un artista reveló a Diario de Cuba, bajo anonimato, que el motivo se debe a que presuntamente la canción "incita al sexo en grupo".



Esa fuente detalló que la norma rige desde el verano.





"La medida no ha sido exclusiva de Villa Clara (…) No es una decisión local, otras emisoras del país también prohibieron 'Felices los cuatro'. Es probable que sea una disposición nacional", apuntó una realizadora de programas.



No obstante, ni el medio cubano ni las fuentes pudieron precisar el alcance de la medida.



"Prohibir a Maluma me parece exagerado. Yo hubiera prohibido otros éxitos de los últimos años, incluso cubanos, que denigran a la mujer", consideró un oyente de Villa Clara. 21/10/2017