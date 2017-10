Refrendo mi compromiso para dar paz y tranquilidad al Estado: Laura Marín

En el informe que ofreció la diputada juarense Laura Marín, puntualizo que su trabajo legislativo se ha encaminado en tres ejes torales: Justicia, Niñez y Adolescencia y Transporte.



Dentro de estos dos primeros temas añadió que la Justicia es imperativo el trabajo en este eje, toda vez que la percepción de la sociedad es todavía de inseguridad, es por ello que se debe dar herramientas jurídicas a los órganos de procuración e impartición de justicia, para que exista cada vez menos impunidad y sobre todo para que aquellos que opten por delinquir sepan que recibirán un castigo.



“Considero que el trabajo legislativo que he venido realizando, responde a las necesidades inminentes del Estado y se contextualizan en la realidad social en que vivimos”.



En la actualidad nuestro código penal prevé para este delito la pena mínima de ocho años de prisión, situación que no podemos dejar de lado, tomando en cuenta que en los últimos años hemos lidiado con esta conducta antisocial en nuestro estado, con variantes a la baja y al alta, pero que nos afectan en muchos sentidos por el pasado reciente de nuestra entidad, dijo la legisladora del PAN.



Otro de los temas que emprendió fue de otorgar más penalidad a un ciudadano que priva de la vida a un miembro de los cuerpos de seguridad e impartición de justicia, es lógico que exista un aumento en la pena para los servidores públicos que sirviéndose de las condiciones de su empleo cometan este tipo de conductas tan dolorosas para la sociedad.



Además de incrementar la penalidad hasta por 60 años de prisión a policías que hagan mal uso de sus funciones y cometan homicidio.



Como legisladora local mencionó que se ha enfocado a legislar desde la realidad social que se vive en nuestro estado y esta realidad social en ocasiones converge con la realidad del país, como lo es la delincuencia organizada. “Cuando analizábamos esta iniciativa me comentaban que era raro que una mujer se concentrara en temas de seguridad pública, aquí no importa el género, importan las ganas de aportar al beneficio de nuestro estado y a nación, por ello presenté iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de que la federación atraiga obligatoriamente homicidios de alto impacto y considerarlos como de Delincuencia Organizada”.



Incluyó, “No nos pasa desapercibido que muchos de los homicidios del país son a causa y emprendidos por la delincuencia organizada”.



“Mi compromiso para dar paz y tranquilidad al estado, no están solos, sientan en mí una aliada y segura estoy que juntos lograremos excelentes resultados”



En el tema de Niñez y Adolescencia: “siempre he pensado que la niñez no es el futuro de nuestra nación, es el presente y es por ello que debemos de protegerlos y encaminarlos por senderos que les permitan crecer en madurez cívica y humana”.



Dio a conocer Marín, que en el "Sexting" parece evidente que la persona generalmente menor de edad) no está percibiendo amenaza alguna contra su privacidad, ni es consciente desde el punto de vista la seguridad. La persona se coloca a sí misma en una situación de vulnerabilidad al no tomar en cuenta el riesgo que supone la posibilidad de pérdida de control de cualquier información que sale del ámbito privado y que puede pasar a ser de dominio público.



Marín recalcó dentro de su iniciativa que a quien sin consentimiento revele, divulgue o utilice indebidamente imágenes de contenido sexual o erótico, y se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a doscientos de días de multa. 24/10/2017