Hemos estado enfocados en darle una solución al tema del transporte: Laura Marín

Uno de los puntos que ha resaltado la diputada del PAN Laura Marín durante su informe, fue dentro del tema del transporte, debido a que la tecnología ha permitido al ser humano ser más eficiente en diversos rubros, situación que no se puede dejar de lado para acceder más fácilmente a medios de transporte.



A raíz de lo anterior se han creado diversas empresas de redes de transporte o de plataformas de transporte, las cuales pretenden, a través de particulares, el servicio de transporte, el cual es prestado a través de aplicaciones por internet y en vehículos particulares.



En el Estado de Chihuahua, una de estas empresas inició operaciones hace aproximadamente un año y con gran éxito. Era tanto el rezago en el servicio de transporte de alquiler (taxis) que esta empresa vino a dar otra opción de transporte con mejor servicio y con costos más accesibles para la comunidad.



Sin embargo, aquellas personas que se dedican y empecinan en vivir de forma contraria a las reglas establecidas en la sociedad, han realizado un mal uso de esta novedad. Nos hemos enterado que se ha utilizado a esta empresa de transporte privado para cometer delitos, como el narcomenudeo y transporte de armas de fuego.



El Estado debe velar en todo momento por la sana competencia y sobre todo por la seguridad de todos los que utilizamos las diversas opciones de transporte. Es por ello, que la legislación en la materia debe otorgar ciertas obligaciones a estas empresas y sus choferes y a la vez dotar de atribuciones claras y especificas a las autoridades respectivas, a fin de que ejerzan en plenitud esta tarea de supervisión de los prestadores de este servicio, considerando los miles de usuarios de estas empresas.



Lo anterior fue el génesis de la iniciativa presentada, precisamente con el propósito de adicionar el artículo 8 BIS de la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación. Estamos conscientes de las bondades de las empresas de redes de transporte, pero no por ello vamos a permitir la vulnerabilidad de todos los usuarios, menciono Laura Marín.



Uno de sus enfoques fue el de darle una solución al tema del transporte público que aquejaba a los chihuahuenses, porque se cuenta con camiones que están en pésimas condiciones, choferes sin sentido del servicio, además de concesionarios sin responsabilidad. “Este fue uno de los temas que hemos emprendido con el objetivo de dignifica al transporte, porque la meta es que sea óptima para que todos lo utilicen”. Actualmente ya se cuenta con una reglamentación de donde partir para que el servicio se mejore poco a poco.



Este es parte del trabajo legislativo que se ha venido realizando con iniciativas muy bien analizadas y pensadas, siempre en estrecha coordinación con los expertos en la materia, atendiendo a realidades y buscando una aplicación efectiva de la ley y no un espejismo.



A causa de la inconformidad que tiene la sociedad para con el trabajo legislativo, existen varias asociaciones ciudadanas que buscan medir el trabajo legislativo, esta medición básicamente la realizan en dos indicadores: asistencias y número de iniciativas presentes, acción que le aplaudo a los ciudadanos por estar al pendiente del trabajo legislativo. 24/10/2017