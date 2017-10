Elías incumple requisitos para encabezar PGR, por tanto, es nulo el cese de Nieto: PAN y PRD en San Lázaro

Ciudad de México(apro).-Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), no reúne los requisitos para ocupar el cargo, por lo tanto, todos sus actos son “nulos de derecho”, reclamaron desde tribuna Arturo Santana Alfaro y Juan Pablo Piña Kurczyn, diputados de PRD y PAN, respectivamente, en San Lázaro.



Al fijar sus posiciones sobre la destitución del fiscal contra delitos electoral, Santiago Niego, el también vicepresidente de la Mesa Directiva, Arturo Santana, recordó que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la PGR establece que, para ser titular de le dependencia, debe contarse con un mínimo de 10 años en el ejercicio de abogado, y lo mismo aplica cuando se es encargado de despacho.



“Para ser procurador se requiere por lo menos tener 10 años en el ejercicio con su título profesional de licenciado en derecho, lo cual no se actualiza en el caso del subprocurador Alberto Elías Beltrán. Eso mismo aplica para ser procurador sustituto, pues la propia Ley Orgánica de la PGR en su artículo 18 establece que quien lo supla deberá reunir también los requisitos que para el mismo caso se piden al procurador, lo que no sucede con Elías Beltrán”, sostuvo el perredista Santana Alfaro.



Luego secundó la postura el diputado de Acción Nacional, el también abogado Juan Pablo Piña: “El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien por cierto no cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, es el fiel reflejo del rosto antidemocrático del PRI en el gobierno”.



“¿Eso a qué nos lleva?, pues que cualquier actuación que derive, cualquier firma, cualquier acuerdo, cualquier circular que emita el hoy encargado de despacho de la PGR es nulo de pleno derecho”, aclaró el perredista Arturo Santana.



“Es nulo de pleno derecho y, por ende, la destitución del fiscal encargado para la atención de delitos electorales debe ser decretada nula de pleno derecho”, machacó.



Y a la mención de violación a la Constitución, el PAN sumó el señalamiento de “las presiones” presidenciales.



“Hoy, la institución encargada de procurar justicia a nuestro país, está en manos de la arbitrariedad y bajo las presiones que se ejercen desde Los Pinos. Esto, más el escándalo de las tarjetas Monex y otros más, están poniendo al descubierto las trampas a las que tiene que recurrir el PRI para poder ganar elecciones”, denunció el panista Piña Kurczyn.



Y ese financiamiento ilícito es lo que Santiago Nieto ha estado investigando, “fiscal que fue removido de su cargo por una simple razón: les estorbaba. Un cese fulminante”, acusó el panista, quien antes recordó que cuando se dio a conocer una indagación en PGR contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y exencargado de asuntos internacionales del equipo de campaña presidencial de Peña Nieto, “se le dio trato especial para conocer el contenido de la carpeta de investigación y poder armar su defensa y exculparse”.



La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, quien en agosto del año pasado interpuso una denuncia por posible peculado contra Emilio Lozoya ante la PGR, y otra contra el entonces gobierno de Felipe Calderón por la firma de Pemex con Braskem, filial de Odebrecht, para la compra de etano, dijo que el tema iba más allá de la destitución de Santiago Niego como titular de la FEPADE.



Lo más grave, ubicó, es el contexto en el que se da su cese: la corrupción que aflora en el mundo y en especial en cerca de 25 países de América Latina y de África en torno a Odebrecht.



Nahle recordó que fue en Brasil donde se declaró el número de cuenta, la fecha y el monto que Braskem entregó, por 1.5 millones de dólares durante la campaña presidencial en México, a una empresa ubicada en un “paraíso fiscal” y la cual, según las declaraciones de exfuncionarios de Odebrecht, es manejada por Emilio Lozoya.



A Braskem-Odebrecht se le entregó en 2010 un contrato para venderle etano. La empresa ganó bajo una supuesta subasta pública que lanzó Pemex Petroquímica, la cual estaba a cargo de Jordy Herrera, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón.



“Ese mismo año pusimos una denuncia los técnicos y profesionistas de Pemex y no pasó nada”, sentenció Nahle. “¡Y cómo iba a pasar si estaban Calderón y Peña Nieto del brazo de este señor (el empresario brasileño Marcelo Odebrecht)!”.



Después de los reclamos y señalamientos de que Elías Beltrán incumple los requisitos para ser encargado de despacho de la PGR, y por lo tanto que sus actos “son nulos de derecho”, el priista y también abogado, Braulio Guerra Urbiola, salió en defensa del funcionario federal, al sostener que su decisión “es impecable” y se encuentra “fundada en la normatividad de la Ley Orgánica, en el Reglamento y en su Código de Ética”.



Y selló su postura con la frase: “las palabras podrán tener libertad, pero no impunidad”.



El priista, quien también forma parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, no tuvo más argumentos para justificar los actos de Elías Beltrán, pero sí para señalar las “violaciones” en las cuales, desde su punto de vista, incurrió el exfiscal Santiago Nieto:



“Ha venido a violentar el debido proceso, los derechos humanos y así también el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura, como lo es la FEPADE”.



Al igual que PAN y PRD, el abogado priista recurrió a la Ley Orgánica de la PGR para sostener la “legalidad” de las acciones del encargado de despacho: “El artículo 30 de la Ley Orgánica de la PGR dice con claridad, de manera nítida, que el subprocurador suplirá las ausencias del procurador y que ejercerá todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, a excepción de la comparecencia”.



Luego atacó a PAN, PRD y Morena. Recordó que el 27 de febrero pasado el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, descalificó a la FEPADE, al alegar que era una “tapadera y tiene jugarretas”.



“Con el Frente recordamos aquellos vínculos en el estado de Morelia (sic), cuando se anuló la elección porque una supuesta violación a la ley electoral, en donde los calzoncillos de un boxeador llevaban la sigla política del PRI, dejando claro que la anulación en el estado de Morelia (sic) vino a beneficiar al PAN”, dijo el priista Braulio Guerra.



El asunto de la destitución de Santiago Nieto fue abordado como parte de la agenda política, la cual fue pactada desde el día de ayer y por tanto se limitó a que cada partido fijara su posición al respecto, sin que hubiera un diálogo entre los diputados de los diversos partidos políticos. En sintonía con el PRI, PVEM, Panal y PES respaldaron también la remoción del titular de la FEPADE, mientras que MC se sumó a los reclamos de PAN, PRD Y Morena. 24/10/2017