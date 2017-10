No se puede permitir que el gobierno le cargue al ciudadano el IEPS: Nadia Siqueiros

La Diputada del PAN Nadia Siqueiros, estableció esta mañana en el pleno del Congreso, un posicionamiento respecto a la aprobación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la Ley de Ingresos de la Federación 2018. Recordemos que la Diputada Siqueiros y el Grupo Parlamentario del PAN, a finales del 2016 se manifestaron por reducir en un 50 por ciento dicho impuesto. No obstante, la propuesta planteada no sólo no se retomó, sino que ahora se pretenden aumentar más impuestos.



“A pesar de las constantes demandas de los ciudadanos y las innumerables iniciativas presentadas para la disminución de este impuesto, no ha sufrido algún cambio en el valor de cobro que este tiene, sino que este año se pretende no sólo cobrar a los combustibles automotrices de origen fósil, sino que además se incluye dentro de la denominación de este impuesto un nuevo combustible alternativo, el etanol para uso automotriz, manteniendo así la economía de la familia mexicana asfixiada por el alto cobro de impuestos”, comentó la legisladora.



Para la legisladora, la Reforma Energética propuesta por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, es una idea buena e innovadora que podría beneficiar a los mexicanos, pero al tener adherido el cobro del IEPS, se tiene como resultado los combustibles más caros a nivel internacional, si se compara el salario mínimo diario de la familia mexicana con el precio pagado por litro de gasolina.



Dichos posicionamientos presentados y firmas entregadas, junto con otras 26 iniciativas presentadas por distintos Diputados, Senadores y Congresos locales, fueron desechado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión un día antes de la votación del dictamen para la aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.



Nadia Siqueiros se mostró firme en su posicionamiento original y sigue pensando que si se quiere ver beneficiada la economía nacional se debe mantener un IEPS bajo. Agregó, que no se puede permitir que el gobierno le cargue al ciudadano este tipo de impuestos, cuyo destino final no se tiene claro.



“Seguiré apoyando y promoviendo todos los trabajos y políticas necesarias para lograr dar el apoyo a los ciudadanos, y que estos tengan un gobierno que esté a la altura de sus necesidades y exigencias, empezando por el que fue mi bandera como candidata, el lograr que la federación reduzca en un 50 por ciento el valor del IEPS a los combustibles”, finalizó Nadia Siqueiros. 24/10/2017