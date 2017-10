Toma de la Tribuna del Senado ante la destitución del titular de la FEPADE

Ciudad de México (apro).-A las 16:20 horas de este martes 24, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, sentenció: “Esta sesión se ha terminado”.



El desconcierto privó en el recinto. Los priistas se quedaron pasmados, mientras los líderes del bloque opositor –PAN, PRD y PT-Morena– tomaron la tribuna junto con decenas de legisladores en protesta por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para citar el miércoles 25 al exfiscal especial de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, y el “encargado de despacho” de la PGR, Arturo Elías Beltrán a una “reunión de trabajo”.



El pleno del Senado no pudo votar el acuerdo de la Jucopo que acordó citar a ambos funcionarios. Nieto Castillo primero hasta por tres horas; luego lo hará Arturo Elías Beltrán.



Según el acuerdo legislativo, los comparecientes deben responder 33 preguntas. Luego, los senadores votarán con cédula secreta si ratifican o no la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cesado de manera abrupta el viernes 20.



La rebelión del bloque opositor –que tendría una ligera mayoría de 65 contra los 63 del PRI y del Partido Verde– también paralizó la reunión de las comisiones unidas para dictaminar la Ley de Ingresos, proveniente de la Cámara de Diputados.



“No va a haber Ley de Ingresos de 2018 hasta que se resuelva esta crisis”, afirmó el senador Mario Delgado, del bloque PT-Morena, acompañado por el panista Juan Carlos Romero Hicks.



Cuando el coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez Jiménez, argumentó en contra del formato de comparecencia y de votación, los senadores de la oposición tomaron la tribuna, por primera vez en esta Legislatura.



Manuel Bartlett, coordinador del PT-Morena, acusó al PRI de querer dar un “golpe legislativo” para aprobar fast track la destitución de Nieto Castillo, a quien el encargado de la PGR acusó de violar el Código de Conducta.



“Están corriendo a un fiscal porque investigaba el caso de Odebrechet”, sentenció Bartlett.



El líder de la bancada del PAN, Fernando Herrera, arengó desde la tribuna que sus correligionarios se oponían a “los procedimientos del PRI”. Incluso, criticó que primero compareciera Nieto Castillo, en lugar de Elías Beltrán.



“Que venga primero quien acusa y luego quien fue acusado”, sentenció Herrera.



Desde su curul, Emilio Gamboa Patrón, líder de los priistas, observaba impávido lo que estaba ocurriendo. Algunos senadores de su partido se liaron a gritos con Miguel Barbosa, excoordinador del PRD, quien le gritó “¡No sea usted payaso!”.



Los únicos que no participaron en la toma de tribuna fueron los “rebeldes del PAN”, entre ellos, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas y el propio Ernesto Cordero, quien llamaba desde el teléfono de la Mesa Directiva para saber cómo iban a proceder ante la rebelión opositora.



“Les pido que lo entiendan, ¿cómo se van a procesar 50 preguntas o 100 preguntas de un lado y otro y luego votar en secreto por cédula, sin ninguna razón para hacer una votación secreta?”, argumentaba Bartlett.



“Esto que se pretende el día de mañana (miércoles 25) es una grave aberración por parte del PRI y del Verde. No tiene justificación una votación por cédula, una votación secreta, porque no es un nombramiento, es simple y sencillamente que está en nuestro derecho objetar una decisión”, afirmó Luis Sánchez Jiménez, coordinador del PRD.



La senadora Dolores Padierna, en declaraciones a la prensa, recordó que este procedimiento viola también el régimen especial transitorio bajo el cual se eligió en febrero de 2015 a Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade hasta el 30 de noviembre de 2018.



Pleito en la Jucopo



El descontento del bloque opositor se concentró en el acuerdo impuesto por apenas 0.2% del llamado “voto ponderado” del PRI y del Partido Verde en la Jucopo para que Nieto Castillo y Elías Beltrán comparecieran ante el pleno de los 128 senadores y que el mismo día los legisladores votaran mediante cédula, en secreto, si ratificaban o no el despido del titular de la Fepade.



Durante toda la mañana de este martes 24, los integrantes de la Jucopo tuvieron una reunión para ponerse de acuerdo. La discusión fue intensa, admitieron en rueda de prensa los coordinadores del PAN, PT-Morena y PRD, Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente. Los tres se opusieron al modelo propuesto por el PRI y el Verde.



Según la presidenta de la Jucopo, la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, este acuerdo consistió en lo siguiente: realizar una sesión pública ante el pleno con los dos funcionarios involucrados; garantizar el derecho de audiencia de Nieto; de ser restituido al frente de la Fepade, pedirle que actúe “sin filias ni fobias”, y votar por cédula secreta porque así se garantiza una actuación “objetiva e imparcial” del fiscal.



Herrera Anzaldo explicó que se rechazó la propuesta de que Nieto compareciera primero ante la Comisión de Justicia y que ésta presentara un dictamen ante el pleno de los 128 senadores porque “pretendemos garantizar la máxima publicidad”.



En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón, admitió que por “voto ponderado” (porcentaje de legisladores) el PRI y Verde tienen el 48.24%, mientras que el bloque opositor cuenta con 47.9% y los cinco senadores independientes tienen el 3.98%, pero no cuentan en la Jucopo.



“No tienen mayoría en el Senado y ellos lo saben”, les respondió Gamboa Patrón a los coordinadores de la oposición y pronosticó que la comparecencia de Nieto será “compleja y difícil”.



–¿Por qué se decidió que el voto fuera secreto? –se le pregunta al coordinador priista.



–Porque los senadores van a votar libremente, se van a una urna y queremos evitar represalias. Todavía no sabemos cómo vamos a votar.



Molesto por la falta de acuerdo, Gamboa Patrón afirmó que estaban ante “un caso inédito en el Senado” y admitió que la remoción de Nieto “me sorprendió también a mí. Me enteré igual que ustedes, por las noticias”. 24/10/2017