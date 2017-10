Acción Nacional conmemora natalicio de Luis H. Álvarez

El Comité Directivo Estatal del PAN de Chihuahua conmemora el día de hoy el natalicio de Don Luis H. Álvarez distinguido líder del panismo nacional originario de Cd. Camargo, Chihuahua.



CIUDAD DE MÉXICO — Luis Héctor Álvarez, prominente figura del Partido Acción Nacional (PAN) de México, que dedicó su vida a la lucha por la democracia, falleció el 18 de mayo en su casa en la ciudad de León, México, a causa de una complicación de neumonía. Tenía 96 años.



Álvarez, que se dedicaba originalmente a la industria textil, fue firme en su esfuerzo por terminar con el largo periodo de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



En 1958 se presentó a la presidencia contra el candidato oficialista del PRI, Adolfo López Mateos, en una campaña quijotesca.



Casi tres décadas después, cuando el partido de gobierno parecía inamovible, lanzó una campaña de oposición en su estado natal, Chihuahua, para protestar contra el fraude electoral y mantuvo una larga huelga de hambre que contribuyó a que la atención internacional se posara sobre la lucha de la oposición mexicana en favor de la democracia.



Pero la victoria electoral del PAN llegó hasta el 2000; entonces terminaron los 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI.



En 1956, Álvarez se presentó al cargo de gobernador de Chihuahua y perdió. Antes de eso no había militado en Acción Nacional de manera activa, pero se le conocía por su trabajo en la comunidad y por la defensa de los derechos civiles.



Entonces, organizó una Caravana por la Democracia desde Chihuahua —en el norte del país– hasta la Ciudad de México para entregar al fiscal general las pruebas de un fraude electoral en las elecciones estatales.



Dos años después, como candidato a la presidencia, Álvarez fue arrestado y encarcelado por un periodo breve porque, según su recuento de los hechos, se le dijo que ser candidato presidencial de la oposición era ilegal.



Álvarez denunció las tácticas del partido gobernante, que iban desde amenazas directas durante las actividades políticas hasta operativos en los centros de votación, y la estructura política que, desde su punto de vista, imposibilitaba la celebración de elecciones libres.



En 1986 era alcalde de la capital del estado de Chihuahua cuando se puso en huelga de hambre; buscaba llamar la atención sobre las denuncias de fraude electoral en las elecciones locales.



Después de 41 días, la huelga de hambre le dio popularidad entre las filas del partido y en la arena política mexicana. Perdió casi siete kilos y tuvo que ser hospitalizado.



El año siguiente, a los 67 años, fue nombrado líder nacional del partido, un cargo que ocupó hasta 1993. Durante su mandato, el PAN ganó sus primeras elecciones estatales, primero en Baja California y luego en Chihuahua.



Su voluntad para el compromiso sirvió para allanar el camino de la aceptación del partido como una fuerza política legítima y para su éxito posterior a la hora de lograr la presidencia.



“Nos mostró qué hacer y cómo ser para conseguir que este fuera un país mejor”, dijo Cecilia Romero, diputada que trabajó estrechamente con Álvarez.



Los amigos y la familia recuerdan a Álvarez con carácter jovial y festivo. Le gustaban las discusiones políticas de sobremesa.



Luis Héctor Álvarez nació el 25 de octubre de 1919 en Chihuahua y se graduó en administración de empresas en la Universidad de Texas en Austin.



Trabajó en el sector agrícola antes de entrar en la industria textil. Era miembro de una asociación de defensa de los derechos civiles en Ciudad Juárez.



Su esposa, Blanca Magrassi, que también participó de manera activa y relevante en el partido, murió el año pasado. Le sobreviven un hijo, Luis Jorge, una hija, Blanca Estela, cinco nietos y cuatro bisnietos.



En el 2000, el candidato del PAN a la presidencia, Vicente Fox, fue elegido presidente y así logró sacar al PRI del poder y ponerle fin a un régimen que ha marcado su impronta sobre gran parte de la vida de los mexicanos del siglo XX.



Poco después de asumir el cargo, Fox nombró a Álvarez negociador para el diálogo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el movimiento en Chiapas, al sur del país.



Después, Álvarez fue senador y comisionado para los asuntos indígenas por nombramiento del presidente Felipe Calderón, en 2006.



Su sobrino, Fernando Álvarez Monje, recordó el momento en que Luis H. Álvarez recibió la llamada que le confirmaba los resultados de la elección presidencial del 2000. “Sus ojos, pequeños, de repente se abrieron, me agarró del brazo y me preguntó: ‘¿Es posible?’”.



Luego su tío dijo: “He logrado mi misión, ya puedo morir en paz”.

(Artículo publicado en New York Times, por Paulina Villegas, 25 de mayo de 2016) 25/10/2017