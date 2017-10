Logramos justicia restaurativa en caso Garfio: Gobernador Corral Aceptación de culpabilidad y primera sentencia condenatoria para un duartista en la Operación Justicia para Chihuahua, permitirán recuperar terrenos para el patrimonio público

Resarcimiento generará ingresos que podrán usarse en más becas, escuelas y hospitales

Además de tener a una docena de exfuncionarios corruptos en la cárcel se busca una justicia restaurativa y resarcir el fruto de lo indebido, por eso es un gran logro la primera sentencia conseguida por la Operación Justicia para Chihuahua en contra de Javier Garfio Pacheco, señaló el gobernador Javier Corral Jurado.



“La sentencia nos permite un proceso que para nosotros es importante: la reparación del daño, porque mientras no tengamos una sentencia condenatoria, difícilmente vamos a poder recuperar el daño al patrimonio público”, expresó el mandatario estatal en un encuentro con medios de comunicación.



Explicó que, particularmente en este caso, se podrán recuperar los 16 terrenos ubicados en Labor de Terrazas que tienen gran plusvalía pero que fueron vendidos por la anterior Administración en una décima parte de su valor, en lo que se constituyó “un gran negocio de unos cuantos”.



Destacó que los terrenos que ya están nuevamente bajo dominio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo Urbano e Infraestructura (Coesvi) pueden representar al Estado un ingreso con el que hoy no cuenta y que se puede volcar en más becas, escuelas y hospitales.



Reiteró que todo lo que se recupere de lo robado o de lo que fue instrumento de negocios indebidos, se va a volcar en programas de desarrollo social.



“¿Qué estamos buscando?, que esa red que participó en el saqueo del patrimonio de Chihuahua primero acepte su responsabilidad; segundo, que señale con toda claridad quién le instruyó y dirigió el saqueo y tercero, que los integrantes ofrezcan mecanismos de reparación del daño, cuando la responsabilidad así se los obliga”, señaló.



Dijo que si se consiguen esas tres cosas, la ley formula una serie de beneficios para quienes colaboran con la autoridad en la consecución de esos objetivos.



Agregó que la ley contempla criterios de oportunidad, juicios abreviados, libertad condicional o proceso en libertad, una serie de beneficios para quienes colaboran con la autoridad en la consecución de sus objetivos.



Recordó que ya son dos personas las que optan por acogerse a esos beneficios, ya que antes de Javier Garfio Pacheco, lo hizo el ex diputado Fernando Reyes, con juicio abreviado y reparación del daño, todo en el marco de la ley.



“Y creo sinceramente, que es lo que debiéramos estar dispuestos a valorar en su justa dimensión. Hay quienes ven en esto un revés. Nosotros vemos un logro fundamental para el conjunto de nuestras investigaciones. Hubiera sido un revés si el ex presidente municipal sale exonerado. Que él diga que tiene su conciencia tranquila es una declaración cínica, pero eso no puede estar en la valoración del Poder Judicial”, añadió el gobernador.



Aseguró que su administración no forzará la ley ni pedir al Poder Judicial que haga cosas indebidas o contrarias al debido proceso.



“Si queremos realmente hacer justicia en Chihuahua, no vamos a forzar la ley, ni vamos a presionar a los jueces, ni mucho menos, vamos a generar acusaciones abultadas para mantener a la gente en la cárcel. Sinceramente, creo que lo que tenemos que hacer, es justicia con base en el respeto a la ley y al Poder Judicial. Nosotros no vamos a forzar nada”, puntualizó.



El titular del Ejecutivo estatal consideró que en el caso de Garfio Pacheco, las características de su participación en el delito de peculado hicieron que el juez valorara que podía obtener la libertad, no solo por el tiempo que ha estado en prisión, sino por su nivel de participación y la aceptación que hizo de su responsabilidad.



Javier Corral indicó que todo lo que obra en autos y todo lo que haya aportado Garfio para obtener el juicio abreviado, es fundamental para el caso y los objetivos de la Operación Justicia por Chihuahua en torno a una red muy amplia de funcionarios y pseudoempresarios, que hicieron negocios por medio de una corrupción política.



“Por supuesto –señaló– vienen más detenciones, muchas más porque la labor del ex gobernador no solo fue corrupta, sino corruptora e inmiscuyó a muchísima gente”. 24/10/2017