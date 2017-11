Capacita Fundación “Michou y Mau” a personal de estancias infantiles del ISSSTE en prevención de quemaduras Esta capacitación beneficia a siete mil niñas y niños derechohabientes.

Las Estancias Infantiles del ISSSTE con los mejores sistemas de seguridad en Latinoamérica: Reyes Baeza.



El ISSSTE, en coordinación con la Fundación “Michou y Mau” realizó la primera etapa de la capacitación en prevención de quemaduras a personal de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI’s), donde se entregaron 300 reconocimientos a educadoras y auxiliares de 48 EBDI’s en beneficio de siete mil niñas y niños derechohabientes.



El Director General del Instituto, José Reyes Baeza Terrazas, apuntó que es de suma importancia lograr acuerdos institucionales que permitan brindar conocimientos preventivos en la materia, además agregó que este primer periodo se centralizó en las Estancias de la zona metropolitana y algunos estados que vivieron fuertes experiencias durante los dos últimos sismos que azotaron en el país.



“Gracias a este tipo de capacitaciones, podemos colocar a nuestras EBDI’s entre las mejores a nivel Latinoamérica, pues no hemos sido conformistas ya que diariamente el personal está buscando como aprender más y ser mejores profesionales. De esta manera las educadoras y demás equipo multidisciplinario que participa en la atención de más de 35 mil niños, incrementan el aprendizaje de las futuras generaciones”, subrayó el funcionario.



Dijo que en breve se continuará con los cursos de prevención de quemaduras de manera presencial y/o por videoconferencia a todo el personal de las Estancias a nivel nacional, así como el personal médico y administrativo en las 35 delegaciones del ISSSTE.



Por su parte, la Presidenta de la Fundación “Michou y Mau”, Virginia Sendel Iturbide de Lemaitre, aseguró que dentro de sus objetivos está la prevención de quemaduras en México, ya que las víctimas más frecuentes son los niños de 0 a 5 años de edad, por lo que agradeció la voluntad y participación del personal del ISSSTE para adquirir los conocimientos necesarios ante esta situación de riesgo.



“Ahora ustedes tienen el compromiso de capacitar a otras personas, se convierten en instructores para que le enseñen a los niños los peligros que trae el no ser precavidos con el fuego; hay distintas formas de enseñarles a no quemarse y el instruirle a los padres de familia los cuidados necesarios en casa”, apuntó.



Asimismo, Reyes Baeza recordó que además de implementar cursos educativos mediante un convenio realizado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la actual administración, el ISSSTE ha instalado modernos sistemas de protección con el fin de que los padres derechohabientes estén al pendiente de la seguridad de sus hijas e hijos.



Por lo que recordó que el Instituto instaló el Sistema Nacional contra Incendios que cuenta con modernos equipos de aspersores en todas sus instalaciones, tomas de agua y sistemas hidráulicos, así como el Centro Nacional de Mando y Reacción en donde todas las EBDI’s son vigiladas y supervisadas permanentemente a través de ocho estaciones de monitoreo para operadores y tres estaciones para supervisores en los centros de operación; de igual manera cuenta con alarmas y notificaciones en tiempo real. 07/11/2017