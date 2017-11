Dialoga Morena con empresarios y líderes del sector productivo del estado de Chihuahua

El evento se llevó a cabo en el Salón La Quinta en Cuauhtémoc, Chihuahua y fue organizado por el coordinador general del Proyecto Alternativo de Nación, Alfonso Romo, por medio de Miguel González Lardizabal.



Estuvieron presentes: el coordinador del proyecto en materia agropecuaria Jorge Fenyvesi. el productor más importante a nivel mundial de papaya Maradol, con más de 40 años de experiencia en el sector, sobre todo en materia de tecnificación del campo, desempeñándose en Brasil, Florida, California y México. El evento contó también otro experto en finanzas, Javier Delgado, con experiencia en el sector agropecuario y ha formado parte de fideicomisos del Banco de México y otras organizaciones dedicadas al financiamiento del campo con participación en estudios para apoyos a medianos y pequeños productores en Harvard Business School.



La reunión se llevó a cabo con dos objetivos importantes:



1. Exponer la óptica de AMLO, que será presentado en unas semanas a todos los mexicanos.



2. Recoger las necesidades más sentidas del campo chihuahuense para adoptarlas de manera puntal a ese proyecto alternativo de nación.



AMLO y Romo preparan el planteamiento de una plataforma política que sea emanada de las necesidades de los ciudadanos, a diferencia de las políticas públicas normales que no toman en cuenta a los involucrados y al aplicarse no funcionan.



La reunión que convocó a más de 250 personas, procuró no tomar en cuenta temas políticos ni proselitismo, sino el análisis para la tecnificación de sistemas de riego, de la problemática del agua, financiamientos de productos, apoyos económicos a comerciantes, créditos a fertilizantes y la tarifa de energía eléctrica y el combustible.



Duró casi 4 horas, los Agentes del Cambio consultaban a los productores y técnicos pues desean crear una política pública con traje a la medida para los chihuahuenses.



Las asociaciones que lograron convocar los organizadores, Miguel González, como enlace de Romo y Fernando Tiscareño, quienes gestionaron estas visitas con el ánimo de complementar el trabajo de AMLO en el Estado, fueron:



UNIFRUT, jefes menonitas de la colonia Manitoba, UNIPRO, Unión de Productores de Leche, UNORCA, Agrodinámica Nacional, Comité Pro Mejoramiento del Agro, Barzón, Frente Democrático Campesino, productores y empresas de frijol, Asociación de Usuarios de Riego, Cooperativa FDC, AGRUPA, Sistema Producto Maíz, líderes sociales, empresarios y ejidatarios



Así como líderes, dirigentes y aspirantes del Movimiento de Regeneración, diputados y empresarios de familias agricultoras y ganaderas (Corral, Durán, Cuesta, Friesen, Peters, Wiebe, Rempel, entre otros).



Dip. Pedro Torres, Pte CEE MORENA Martin Chaparro. Rafael Espino, coordinador Redes Ciudadanas. Pablo Leos, enlace territorial para el Dto. 7o con cabecera en Cuauhtémoc. Aspirantes de MORENA y simpatizantes de AMLO como Martha Laguette y Cruz Pérez Cuellar, Yaco Rodríguez y Carlos Tena, Homero Valles, Paco Serbián y Fernando Villarreal, Miguel Colunga, Hugo Acosta y Jaime Contreras.

08/11/2017