Irresponsable el PRI, por solapar a Peña Nieto en su abandono a Chihuahua: Gabriel García Cantú Mucho reclamo de otras fuerzas políticas, pero no vemos que ejerzan presión a Peña Nieto para más apoyo en seguridad

El presidente de la comisión de Seguridad Gabriel García Cantú puntualizó que al gobierno federal se le han hecho una serie de peticiones que desde el inicio de la administración de Javier Corral sean hecho, todo esto con la intención de establecer mejores estrategias y de dotar a las fuerzas del orden con mejores condiciones.



García Cantú expreso que los diputados del PAN han hecho diversos exhortos hacia la federación en materia de seguridad pública, para con ello tener más recursos y acciones y con esto poder combatir de manera adecuada al crimen organizado, pero son cosas que hasta el momento Peña Nieto no ha hecho.



Informó el legislador del PAN que ha mantenido contacto directo con los mandos policiacos del Estado de Chihuahua para poder conocer de viva voz lo que está sucediendo, y todos resaltan que es necesario una mayor presencia del gobierno federal en el sentido de que las condiciones son complejas, pero aun así se trabaja sin reparos.



Hay muchas quejas de otras fuerzas políticas como lo es del PRI, pero en ningún momento se ve que estén pidiendo apoyo a su Presidente Peña Nieto, en su defecto se ponen a decir que el Estado se pone soberbio y no quiere ayuda, agrego el diputado.



Mencionó, que aquí la seguridad es de todos y mediante trabajemos en conjunto podremos ofrecer mejores condiciones a nuestros policías, porque la federación no asume su compromiso de combatir al crimen organizado. 08/11/2017