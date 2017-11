Cómo recuperar archivos borrados de la computadora Algunos consejos y programas para encontrar material eliminado por error

En un intento por ganar espacio en la computadora o simplemente por tener necesidad de hacer limpieza del equipo puede ocurrir que, por error, uno elimine un archivo necesario: un informe para enviar, un video con los mejores recuerdos del verano pasado o una presentación en PDF que resulta esencial. ¿Alguna vez te pasó? Y en ese momento uno desea volver atrás en el tiempo, poder deshacer lo hecho.



La primera opción es buscar en la Papelera. Salvo que también se haya vaciado esta carpeta por error, el archivo debería estar ahí y basta con seleccionar Restaurar para que vuelva a aparecer donde estaba originalmente. Ahora, en caso de que no se encuentre en ese espacio, se puede recurrir a un recuperador de archivos.



"Cuanto antes se intente recuperar, mejor. Si se deja pasar tiempo es posible que cualquier otro archivo que cree o descargue ocupe esa dirección de memoria y ya no se pueda recuperar", explica Lucas Paus, investigador de seguridad informática en Eset Latinoamérica, en diálogo con Infobae.



Se pueden recuperar los elementos borrados siempre y cuando la dirección de memoria no haya sido reescrita. Cuando se crea o descarga un archivo, se guarda en una dirección de memoria y se genera un índice que dice que tal espacio de esa direccion memoria corresponde a un archivo.



Al borrar el archivo, se borra el índice que dice que en esa dirección de memoria está ese archivo. Es decir que para el sistema ahí hay una hoja en blanco, aunque realmente en esa dirección sigue estando el archivo.



"Entonces con las herramientas de recuperación se puede restaurar el archivo borrado, pero si antes de hacer este procedimiento se baja otro documento, el sistema reescribe el índice de memoria, modifica el espacio en memoria, y en ese caso ya no se recupera más", concluye el especialista.



En caso de que se borre, desde la computadora, un archivo de algún otro dispositivo como un pendrive, teléfono o disco externo, no siempre podría ser recuperado, aunque se puede intentar usando algunas de las siguientes herramientas.



Algunos recuperadores de archivos:



Photorec





Es un software gratuito y multiplataforma para recuperar archivos perdidos. Funciona incluso para buscar archivos dañados o en discos formateados. Es compatible con Windows, Linux y Mac OS, entre otros sistemas operativos.



Disk Drill







Puede recuperar archivos de USB, tarjetas de memoria y hasta de iPods. Es compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, XP y Mac OS X.



Recuva





Es un software gratuito y de los más populares. Es compatible con Windows 10, Windows 8 & 8.1, 7, Vista, XP, y versiones anteriores de Windows como 2000, NT, ME y 98.



Puran File Recovery







Es sencillo de usar y está disponible para usar en Windows 10, 8, 7, Vista, y XP. También funciona en versiones de 64 bits. 08/11/2017