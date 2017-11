Stephen Hawking advirtió que el planeta Tierra se convertirá en una enorme bola de fuego

El afamado físico teórico Stephen Hawking advirtió que la raza humana morirá en la Tierra cuando se convierta en una chispeante bola de fuego en menos de 600 años. Y consideró que los humanos deben "ir audazmente a donde nadie ha ido antes" si pretenden mantener la especie durante otro millón de años.



Si la población de la Tierra no comienza a trasladarse a otro planeta, el mundo se sobrecargará y el alto consumo de energía lo destruirá.



Durante una aparición en video en la Cumbre Tencent WE en Beijing el domingo, Hawking hizo un llamamiento a los inversores para que respalden los planes de viajar a la estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar, con la esperanza de que un planeta habitable pueda estar orbitando, explicó el diario británico The Sun.



Alpha Centauri es uno de los sistemas estelares más cercanos, a cuatro años luz de distancia, y científicos creen que puede tener exoplanetas que podrían fomentar la vida, al igual que la Tierra.



Hawking apoya a Breakthrough Starshot, una empresa que se propuso alcanzar este sistema dentro de dos décadas usando un pequeño avión que podría viajar a la velocidad de la luz. "La nanocraft podría llegar a Marte en menos de una hora, o llegar a Plutón en días, pasar Voyager en menos de una semana y llegar a Alpha Centauri en poco más de 20 años". Si tiene éxito, una generación podría ver cómo esa sonda llega a la estrella.



Pete Worden, el director de Starshot Breakthrough y ex director del Centro de Investigación AMES de la NASA, también hizo una aparición en Beijing. "Tal vez, si todo va bien, en algún momento un poco después de la mitad del siglo tendremos nuestra primera imagen de otro planeta habitable en órbita alrededor de la estrella más cercana", dijo.

08/11/2017