Pide Malaxechevarria eliminar cobros injustos en la nueva Ley del Agua

Durante su presentación en el pleno del Congreso el diputado del PAN Javier Malaxechevarria dio a conocer que en los recorridos que ha realizado por su distrito 14 de ciudad Cuauhtémoc, la población le han solicitado de que se tenga una mejor regulación y propuesta para el aprovechamiento del agua en la zona.



Es por eso que en su carácter de diputado , resalto que los ciudadanos reclamaron que hacen gastos del agua que no deberían, por ejemplo se les revienta la tubería que va de la red pública y el flujo desperdiciado la norma les obliga a realizar este pago, lo cual consideran injusto, ya que según su entender ellos pagan mensualmente por un servicio que incluye la reparación de las líneas de conducción y distribución del agua, por lo que el pago de la reparación de las mismas ya se encuentra cubierto con el importe que hacen ante las juntas municipales, además de que no pueden contratar cualquier fontanero, ya que tiene que ser uno autorizado por el organismo operador, lo que se traduce un aumento en el cobro del trabajo en más de un 100 por ciento de lo que cobra uno no autorizado.



Por otro lado, Malaxechevarria añade que al intentar suspender el servicio de público de agua potable y drenaje de una casa deshabitada, les dicen que no se puede y que tienen que pagar una cantidad mínima por mes, la cual es el de aproximadamente 70 pesos, lo cual la gente considera que es ilegal, porque no existe un consumo.



El legislador dio a conocer que un grupo de productores agropecuarios le solicitaron que el Poder Legislativo pueda definir y aprovechar las aguas de jurisdicción estatal, debido a que carecen de una regulación local.



Lo anterior nos permite asumir que sí se puede suspender el servicio total o parcialmente y hasta retirar del aparato medidor, por lo que si la junta municipal puede a su criterio suspender y retirar el aparato medidor, también lo es que el usuario pueda solicitar la suspensión del servicio público del agua, para no generar un crédito por el servicio, y por ende un gasto.



Aunado a lo anterior, “sabemos que la mayoría de la población económicamente activa del Estado, es del nivel bajo en ingresos y al tener una norma que atenta contra la economía de las familias chihuahuenses al permitir el cobro excesivo por la realización de un trabajo o la prestación de un servicio, es a todas luces una ley injusta y recaudatoria, lo cual no podemos permitir ni solapar”, repunto el diputado del PAN. 09/11/2017