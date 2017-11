Chihuahua Diputados del PVEM rinden primer informe de actividades legislativas

El Museo Semilla de esta ciudad capital, fue escenario del Primer Informe de Actividades Legislativas de los Diputados Alejandro Gloria González y Hever Quezada Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Poder Legislativo Estatal.



El Diputado Alejandro Gloria González, al hacer uso de la palabra declaró que en este primer año, los diputados del Partido Verde han levantado la voz en representación de aquellas personas que lo han necesitado.



“Nunca se han presentado iniciativas nada más porque si y las mitad de las iniciativas que he presentado han sido aprobadas; sin embargo falta mucho por hacer; en total he presentado 65 iniciativas”, señaló el Congresista.



Finalmente dijo “Con la frente en alto y el orgullo de ser la voz de los chihuahuenses, con resultados y frutos, en la Alta Soberanía del Pleno del Congreso del Estado, concluimos y con el mismo ímpetu empezamos un nuevo año, en el que redoblaremos esfuerzos y en el que esperamos lograr el bienestar para quienes nos han dado su voto de confianza para ser representados”.



En su discurso el Diputado Hever Quezada Flores comentó que “En la búsqueda de un equilibrio con nuestro medio, hemos emprendido acciones como Reformas Integrales en Materia Ambiental o la promoción de políticas públicas que fortalecen los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en su relación con el medio ambiente y sus formas tradicionales de conservación del entorno.



“Durante el primer año de ejercicio legislativo, hemos dado un paso más hacia adelante, teniendo siempre presentes lo mejor para todos, y tomando en consideración la sabiduría popular de que las leyes deben ser justas y también dinámicas, para que el sistema jurídico y político se adapte a los avances disruptivos que se nos presentan en el ámbito tecnológico, económico y social”, señaló.



Finalmente dijo “Estamos aquí para trabajar juntos, buscar alternativas y realizar propuestas sin distinción de partidos ni ideologías, buscando lo mejor para todos, la igualdad y el respeto”.



Del trabajo legislativo, los legisladores mencionaron la dictaminación de diversas iniciativas presentadas, entre las que destacan, por mencionar algunas:



• Reforma a la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación, con relación al servicio de Empresas de Redes de Transporte para que en la Ley estén reguladas plataformas como Uber.



• Iniciativa con carácter de Decreto, ante el H. Congreso de la Unión a fin de reformar el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la regulación del uso de la moneda extranjera; para que los contratos que sean hechos en dólares se cobren al tipo de cambio de cuando se contrata y no de cuando se cobran.



• Propuesta para homologar la edad mínima para contraer matrimonio; con el fin de erradicar el matrimonio infantil, esto a través de una serie de reformas al Código Civil del Estado



• Modificación a diversos artículos del Código Municipal y de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en materia de libre circulación urbana y acceso físico a derechos económicos en virtud del estacionamiento gratuito en los Centros Comerciales y Tiendas Departamentales.



• Ley de Imagen Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado; y reforma al artículo 47 del Código Municipal para el Estado; para que no haya despilfarro del dinero público cada vez que entre un nuevo gobierno y quiera pintar todo a los colores de su partido.



De la Gestión Social, señalaron que se realizaron múltiples asesorías jurídicas de manera gratuita, 650 ante la Junta Central de Aguas y Saneamiento por altos cobros en Ciudad Juárez; 10 ante la Secretaría de Salud para recibir terapias psicológicas; 4 ante la SEMARNAT y más de 100 ante las presidencias municipales por el pago del Predial.



Además se entregaron 850 despensas, se realizaron 20 posadas, se repartieron 600 cobijas, 55 láminas galvanizadas, 120 paquetes de hule, 100 paquetes escolares y 640 personas beneficiadas con apoyos económicos equivalentes a 650 mil pesos.



Al acto se dieron cita legisladores locales de distintas fuerzas políticas, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, personalidades del sector empresarial, así como público en general.

