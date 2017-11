"Seguiré luchando para que los chihuahuenses tengan buen servicio de transporte público”: Miguel La Torre

El diputado del PAN Miguel La Torre señaló que desde que incrementó la tarifa para usuarios del transporte público urbano, él se pronunció en contra, dado a que el servicio prestado carece de la calidad que deben dar a los usuarios.



Detalló que los concesionarios se comprometieron a adquirir 300 unidades más de camiones para brindar un mejor servicio, y por ello se dio la oportunidad de subir la tarifa, sin embargo hasta el momento no se ha cumplido por parte de los prestadores del servicio el compromiso que adquirieron, por lo que el legislador enfatizó que seguirá luchando para

que se cobre lo justo.



Además informó que desde el Congreso, se ha trabajado para crear una nueva Ley de Transporte adecuada a la actualidad y que en caso de que los concesionarios no cumplan con su responsabilidad, se implementen otras medidas en las que estarán estipuladas en este nuevo ordenamiento.



“No se quiere cerrar el año con déficit de unidades, se deben implementar otras medidas en donde es necesario reformar las rutas alimentadoras y utilizar otras medidas para una movilidad óptima para los usuarios”, mencionó el legislador.



Fue muy enfático al mencionar que en caso de los concesionarios no estén cumpliendo, se deberá aplicar todo el rigor de la normatividad, una que sea más fuerte y obligar a que los concesionarios cumplan con el servicio que deben de dar a los usuarios.



Para culminar mencionó que buscará estar presente en la próxima reunión del Consejo Consultivo de Transporte, a fin de asentar algunos puntos concretos y conocer qué es lo que está pasando con la falta de camiones. 10/11/2017