Pretendemos que los agentes de tránsito sean de prevención y no se escondan para cazar al conductor: Nadia Siqueiros

La reforma que pide la legisladora del PAN, es que los agentes de vialidad no se encuentren escondidos, esperando detener a los conductores, sino que precisamente tengan una intención de prevención en lugares visibles y con las farolas encendidas, dado que con ello en un futuro también crearía una cultura de prevención misma, por parte de la población.



Nadia Siqueiros puntualiza que con esta iniciativa se pretende que obligatoriamente los oficiales no se puedan esconder para cazar al conductor, esto se traduce a que tienen que estar en lugares visibles, ya sea en horario matutino, vespertino y nocturno. Con esta medida será de un beneficio mayor, porque lleva el objetivo de erradicar la cacería de vehículos por la infracción, dando con ello el acabar por ende la corrupción.



Pero lo más importante, destacó la diputada: “es que se pretende crear una especie de cultura vial, para que en un futuro próximo no tenga que ser necesario el estar vigilando al conductor, para que acate los reglamentos idóneos al conducir”. 10/11/2017