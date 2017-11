El objetivo de la Ley de Alcoholes es de incentivar a la economía: Víctor Uribe

En un formato de presentación y de explicación, el legislador por el PAN Víctor Uribe dijo en su mensaje dentro del comité municipal de Acción Nacional de Ciudad Juárez, que este informe lo que quiso hacer en la dirigencia, porque fueron los primeros que confiaron en el para poder ser diputado. Con esta medida, decidieron presentar un informe ante la militancia e invitados y con transmisión el Facebook.



En su mensaje Víctor Uribe menciono con referencia a la Ley de alcoholes, de que ciudadanía es la que mandaría en las propuestas y que se trabajaría bajo esta dinámica, para que la población sea la que proponga de lo que necesita realmente y no a capricho de un diputado. Una de las cosas que menciono, es que la población en redes sociales les expresaba que querían que ciudad Juárez fuera lo que era antes, una ciudad turística.



“Pensamos que la función maquiladora iba a resolver todos los temas económicos, y pues esto nunca fue, porque anteriormente la gente tenía buenos salarios, pero ahora ya no es así”.



Recordó, que al llega la industria maquiladora hubo un cambio radical muy negativo, es por eso que dentro de sus labores, lo primero fue el crear un proyecto de reordenamiento urbano, y una de las propuestas fue el cambio de horarios que se incluiría a la Ley de alcoholes, con le intención de motivar un sector específico de Juárez en el aspecto turístico y no en todo el Estado. Con esto, no se pretende incentivar el consumo, porque también otras ciudades tienen una dinámica distinta a la de Juárez.



Con la propuesta se pretende el sumar tres horas más al horario, pero para bares, restaurantes, casinos y en un cuadrante solamente para la zona turística, pero no para licorerías.



La meta es de hacer un fuerte incentivo turístico que antes se tenía, porque la idea es generar turismo y trasladarlo a una zona de su distrito.



Este es un proyecto muy avanzado que va de la mano con el gobierno del Estado, donde informo que estará lista para inicios del próximo año. Con esta nueva Ley, no se intenta de que solo se dedique regular, sino también impulsar la inversión privada y promover la participación ciudadana, para que la misma sociedad diga que es lo que se debe hacer, como un punto importante que fortalecerá la economía del municipio. 12/11/2017