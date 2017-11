Busca Gobierno Municipal evitar incidentes por temporada invernal -Se coordinan Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para orientar sobre el buen manejo de calentones y gas

Con el propósito de evitar que los ciudadanos sufran incidentes derivados de la actual temporada invernal, el Gobierno Municipal a través del Cuerpo de Bomberos y la coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a tomar en cuenta como parte de la campaña “Todos Somos Chihuahua Contra El Frío” iniciada el pasado 30 de octubre.



El titular de Bomberos, Joel Estrada Castillo, señaló que los incidentes que mayormente se atienden durante la temporada de frío que incluye otoño e invierno, son flamazos por acumulaciones de gas, intoxicación por monóxido de carbono e incendios residenciales, de los cuales durante el período próximo pasado se atendieron entre los meses de noviembre de 2016 a marzo de 2017 un total de 248 incendios, 419 fugas de gas y 38 lesionados por quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono.



Añadió que es importante que los ciudadanos atiendan las recomendaciones que emite la autoridad a través de los medios de comunicación, sobre todo en para una correcta instalación y manejo de calentones, aclarando que éstos deberán ser revisados solamente por técnicos o personal especializado.



Por parte de Protección Civil Municipal, se habrán de repartir trípticos y volantes con recomendaciones generales de la temporada, mismos que estarán en lugares accesibles para la población. Además de a través del programa “Presidenta en Tu Colonia” se brindará asesoría directa y demostraciones sobre materiales e instalación adecuada.



Además en la aplicación del Gobierno Municipal, Marca el Cambio, se incluye un botón especial para recibir en el teléfono celular recomendaciones y ubicación de los centros comunitarios que funcionan como albergues.



Es por eso que se emiten las siguientes recomendaciones:



-No tener tanques de gas dentro de habitaciones



-Un usar mangueras de plástico en instalaciones ni por más de un metro y medio de largo



-No dejarlos encendidos al dormir



-No permitir que sean operados por niños



-No dejar combustibles ni ropa cerca del fuego



-En calentones de leña no usar solventes o líquidos inflamables



-Ventilas las habitaciones abriendo un poco las ventanas durante el día



-Hacer la revisión anual y limpieza anual oportuna antes de encenderlos 11/11/2017